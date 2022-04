Battiti Live – Il viaggio della musica, ultimo appuntamento: tutti i cantanti della quarta puntata

Lunedì 25 aprile 2022 si conclude il viaggio a ritmo di musica che gli spettatori di Italia1 si sono goduti grazie alla collaborazione di Tele Norba ed Msc Crociere. Elenoire Casalegno e Nicolò De Devitiis tornano per l’ultima entusiasmante puntata al timone del Battiti Live presenta Msc crociere – Il viaggio della musica che sfoggerà in grande stile l’ultima parat di stelle della musica ed internazionale che si esibiranno sul loro palco itinerante. Nell’ultimo viaggio cullati dal mare del Mediterraneo saliranno sul palco anche Elodie e Sangiovanni insieme a tutti gli altri attesi artisti. Scopriamo insieme cosa vedremo nell’ultimo spettacolo imbastito dal Battiti Live con la collaborazione di R101, Radio 105 e Radio Norba tra le splendide città di Palermo, Malta, Barcellona e Marsiglia.

Battiti Live presenta Msc crociere – Il viaggio della musica: l’ultima puntata

Italia1 nella prima serata di lunedì 25 aprile 2022 a partire dalle ore 21:20 conclude l’immenso viaggio in giro per il Mediterraneo del Battiti Live presenta Msc crociere – Il viaggio della musica. La quarta ed ultima puntata della kermesse musicale itinerante vedrà ancora una volta alla conduzione la coppia formata da Elenoire Casalegno e Nicolò De Devitiis che hanno ben figurato nel lancio delle esibizioni musicali di tutti i grandi della musica saliti a bordo della nave.

Battiti Live presenta Msc crociere – Il viaggio della musica: tutti gli artisti dell’ultimo appuntamento

L’ammiraglia MSC porta al termine il suo viaggio a ritmo di musica sul Mar Mediterraneo e nei quattro grandi porti che l’hanno ospitata ovvero quelli di Palermo, di Malta, Barcellona e Marsiglia.

Per l’occasione altri artisti italiani ed internazionali si esibiranno a bordo interpretando i loro grandi successi per l’ultimo giro di boa della trasmissione.

Ecco i nomi di tutti i cantanti che si esibiranno su Italia1 per l’ultima puntata: Elodie, Achille Lauro (pronto per Eurovision tra meno di un mese), Sangiovannni, Ofenbach, Annalisa, Matteo Romano, Giusy Ferreri, Aka7even, Sophie and the Giants, Alice Merton, Fred De Palma, Justin Quiles, Mr Rain, Deddy, Sottotono, Berna, Nika Paris & Room9, Follya, Darin, Riki e Tecla.