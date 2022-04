Oroscopo Paolo Fox Bilancia domani 26 aprile e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

L’oroscopo di Paolo Fox di domani 26 aprile per i nati sotto il segno della Bilancia porta la necessità di cambiare percorso, per chi ancora non ha scelto diversamente è arrivato il momento di prendere delle decisioni, perché il tutto va deciso prima dell’arrivo del mese di maggio! In particolare sul lavoro, se avete già subito dei cambiamenti, potreste avere avuto un momento in cui avete deciso di procedere diversamente.

È giusto darsi da fare in questi giorni per portare avanti accordi, trovare le giuste connessioni vi aiuterà ad affrontare il futuro in maniera diversa da domani fino alla seconda parte di quest’anno.

Con la buona presenza del Sole nel segno in questa fine del mese sarà più semplice trovare vantaggi in ciò che volete raggiungere.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia, 26 aprile: amore

In amore, cari Bilancia, c’è spazio per coltivare le amicizie, anche se il periodo è legato ad obiettivi importanti da raggiungere, cercate di concentrarvi sulla ricerca della tranquillità, perché nei sentimenti vi serve complicità e l’aiuto di Marte in questa seconda parte del mese sarà fondamentale per ritrovare l’intimità in coppia.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia, 26 aprile: lavoro

In ambito lavorativo, cari Bilancia, se vi siete accorti che qualcosa è cambiato rispetto a ciò che avevate scelto, meglio rimediare velocemente! Questi sono giorni importanti per il lavoro e potreste anche sentirvi un po’ nervosi nel sapere di avere poco tempo per far partire progetti che porteranno risultati più avanti.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia, 26 aprile: fortuna

C’è bisogno di molto lavoro da parte vostra, cari Bilancia, in questo momento sia a livello affettivo che in quello professionale serve rimanere concentrati e agire subito in caso di intoppi!

Per voi questo Saturno sempre attivo è una buona protezione quest’anno, intanto evitate il troppo stress dalla metà di questa settimana in avanti, cercate di trovare un po’ di riposo.

