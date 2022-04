Oroscopo Paolo Fox Leone domani 26 aprile e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

L’oroscopo di Paolo Fox di domani 26 aprile 2022 per i nati sotto il segno del Leone vi ricorda che arrivate da giorni un po’ stancanti a causa di una Luna opposta che vi ha portato un po’ di agitazione. Da domani la vostra settimana sarà ancora un po’ costellata da interrogativi, forse avete ancora dei dubbi rispetto a ciò che state facendo o in merito ad alcuni progetti.

Il consiglio dell’oroscopo è quello di stare lontani dalle problematiche, di non crearvi situazioni di disagio da dover affrontare, perché prima del mese di maggio è tutto più difficile. In amore si intravedono nuove possibilità, cercate di agire in modo da recuperare la serenità perduta.

Oroscopo Paolo Fox Leone, 26 aprile: amore

In ambito sentimentale, cari Leone, i primi giorni del prossimo mese vedranno il ritorno di una Venere positiva, nel frattempo cercate di dimenticare il passato, di lasciare alle spalle ciò che non vi porta nulla di buono! Se state vivendo una bella storia d’amore, le conferme continueranno ad arrivare, non badate alle nuvole che ogni tanto passano nel vostro cielo.

Curioso di sapere come andrà il 2022? Leggi le previsioni di:

Oroscopo Paolo Fox Leone, 26 aprile: lavoro

Sul lavoro, le collaborazioni in vista sono molto interessanti, cercate di avere fiducia nelle vostre capacità, anche se ultimamente anche la vostra sicurezza vi ha abbandonati in qualche occasione! Forse state ancora cercando di adattarvi al meglio alle nuove circostanze oppure serve del lavoro in più se tra qualche mese dovrete superare un esame.

Oroscopo Paolo Fox Leone, 26 aprile: fortuna

Vi trovate ancora in una fase in cui c’è bisogno di un po’ di tranquillità, il miglioramento è in arrivo comunque, cari Leone, serve solo ritrovare l’energia di tanto in tanto, per non rischiare di crollare sotto il peso di molte cose che spesso cercate di risolvere.

Ricordatevi che anche voi ogni tanto avete bisogno di aiuto oppure di ritrovare la forza necessaria per superare i momenti poco chiari.

