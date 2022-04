Oroscopo Paolo Fox Toro domani 26 aprile e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

L’oroscopo di Paolo Fox per domani 26 aprile 2022 per il segno del Toro porta un po’ di stanchezza, dopo un periodo un po’ altalenante è normale prendersi una pausa! Forse non è il momento di fare grandi passi avanti, meglio agire con cautela, anche perché potreste non essere ancora al massimo della lucidità.

La vostra evoluzione sarà graduale, le giornate migliori di questa settimana saranno quelle da giovedì, ma già da domani avrete forza per risollevarvi, dimenticate i malintesi e cercate di non perdere troppo tempo a spiegare perché avete agito in un modo particolare, meglio concentrarsi sul guardarvi intorno, specialmente in amore.

Leggi l’oroscopo di Paolo Fox 26 aprile per tutti i segni:

Ariete

Toro

Gemelli

Cancro

Leone

Vergine

Bilancia

Scorpione

Sagittario

Capricorno

Acquario

Pesci

Oroscopo Paolo Fox Toro, 26 aprile: amore

In ambito sentimentale, cari Toro, dopo un marzo davvero intenso, anche il mese di aprile vi ha visti combattere con chi voleva che ammetteste cose che non avevate nemmeno pensato! Avete sicuramente dovuto difendervi spesso oppure rivedere i vostri rapporti. L’oroscopo prevede l’arrivo di un po’ di giustizia per voi, finalmente, questa settimana promette bene.

Curioso di sapere come andrà il 2022?

Leggi le previsioni di:

Oroscopo Paolo Fox Toro, 26 aprile: lavoro

Sul lavoro, potreste avere progetti in ballo che portano qualche pensiero in più, cari Toro! Ci vuole molta attenzione per raggiungere ciò che volete in questi giorni, meglio procedere con calma soprattutto se dovete portare a termine cose importanti.

Cercate di trovare più attenzione nel completare ciò che vi interessa concludere.

Oroscopo Paolo Fox Toro, 26 aprile: fortuna

In questi giorni e fino a fine mese, cari Toro, avete buone occasioni di recupero in amore.

Anche se Saturno è ancora antipatico e prova a rallentarvi un po’, avrete la forza di trovare slancio per superare alcune difficoltà. Ricordatevi che Mercurio in questo cielo vi protegge e vi permette di portare avanti progetti interessanti.

Sei curioso di sapere se sei tra i 4 segni più fortunati per l’anno 2022? Scoprilo!