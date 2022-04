Ilaria D’Amico torna in Rai? Le indiscrezioni sul futuro lavorativo della conduttrice e di Elisa Isoardi

Secondo alcune indiscrezioni Ilaria D'Amico potrebbe tornare presto in Rai alla conduzione di un talk show. Mentre per Elisa Isoardi arriverebbe un programma nel weekend.

Cambiamenti in vista nei palinsesti della tv pubblica. Secondo alcune indiscrezioni, riportate da Dagospia, infatti, ci potrebbero essere due graditi ritorni nelle diverse reti della televisione di stato.

Ilaria D’Amico, infatti, potrebbe prendere il timone di un programma di approfondimento tutto suo su Rai2. Una grande novità lavorativa per la conduttrice televisiva che sarebbe in crisi con il compagno Gianluigi Buffon.

Anche Elisa Isoardi potrebbe trovare un nuovo spazio nei palinsesti Rai.

Ilaria D’Amico su Rai2 con un talk show?

Ilaria D’Amico è stata a lungo un volto autorevole del giornalismo sportivo italiano.

La conduttrice televisiva, però, sarebbe pronta a un nuovo progetto, stavolta, su una rete Rai: “Rai2 prepara il suo talk: la ‘carta coperta’ è Ilaria D’Amico“.

Secondo le indiscrezioni la seconda rete della televisione pubblica starebbe preparando un talk show in prima serata per la prossima stagione televisiva, condotto da Ilaria D’Amico: “Rai3 ha le sue grane sul fronte informativo, dal caso Orsini alle polemiche su Marco Damilano passando per Monica Giandotti, ma il tema caldo dei talk show non si ferma alla terza rete. Rai2 avrà uno spazio informativo in prima serata, bramato dal centrodestra e con la spinta dei sindacati per un nome interno.

In realtà sul tavolo di Fuortes e Mario Orfeo ci sarebbe un altro nome, la carta coperta: Ilaria D’Amico“.

Ilaria D’Amico non avrebbe ancora un accordo con la Rai, ma il suo manager starebbe spingendo molto la sua candidatura: “Il suo talk su Sky non si è più fatto e sarebbero in corso i primi approcci con Viale Mazzini, complice il potente manager Beppe Caschetto che starebbe lavorando a un pacchetto importante per la seconda rete. Nessun accordo concluso, gli inizi di una chiacchierata e sul tavolo l’idea di un programma informativo ma non solo politico.

Più vicino a Nemo che a CartaBianca, per intenderci“.

Anche Elisa Isoardi potrebbe approdare a Rai2

Le indiscrezioni sul futuro di Elisa Isoardi vogliono un suo possibile imminente ritorno in Rai. Si era parlato di un possibile programma estivo per conduttrice, mentre adesso, i rumors la vorrebbero al timone di uno spazio nel weekend di Rai2: “Elisa Isoardi punta alla domenica mattina di Rai2 ma il suo futuro è un rebus“.

Secondo alcune indiscrezioni le difficoltà lavorative della conduttrice sarebbero legate alla sua storia passata con Matteo Salvini: “La brunetta Elisa Isoardi torna in Rai?

Viale Mazzini riapre le porte alla conduttrice che era stata legata sentimentalmente al leader della Lega Matteo Salvini? Dopo la chiusura de La Prova del Cuoco per bassi ascolti aveva partecipato come concorrente a Ballando con le Stelle e L’Isola dei Famosi“.

Il rientro di Elisa Isoardi in Rai sarebbe ancora incerto: “Isoardi potrebbe finire sotto la struttura guidata da Antonio Di Bella, puntando a un nuovo programma, girato in esterna, in onda nel weekend di Rai2. Il suo futuro è però ancora un rebus“.