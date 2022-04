Uomini e Donne anticipazioni 26 aprile: Gloria Nicoletti chiude con Riccardo Guarnieri, le motivazioni

Riccardo Guarnieri è tornato a Uomini e Donne, dopo un lungo periodo d’assenza dal piccolo schermo. Il cavaliere tarantino, infatti, aveva preso una pausa dal dating show, dopo le difficili vicende del passato.

Riccardo Guarnieri, nelle scorse edizioni del dating show, è stato protagonista di una travagliata e molto seguita storia d’amore con Ida Platano. Il sentimento dei due protagonisti del programma televisivo ha portato, anche, a una proposta di matrimonio in diretta televisiva. Ma, poi, la storia si è chiusa bruscamente. Stesso epilogo, in seguito, anche per la conoscenza con Roberta Di Padua.

A Uomini e Donne, secondo le anticipazioni, nella puntata del 26 aprile, si chiuderà anche la nuova frequentazione di Riccardo Guarnieri con Gloria Nicoletti, come riportato dalla pagina Uominiedonneclassicoeover.

Uomini e Donne anticipazioni 26 aprile: è finita tra Gloria Nicoletti e Riccardo Guarnieri

Da quando è tornato a Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri è stato al centro delle polemiche per la ritrovata complicità con l’ex fidanzata Ida Platano. Una vicinanza che ha anche infastidito Gloria Nicoletti, dama con cui il cavaliere sta uscendo nell’ultimo periodo.

Tra i due, però, ci sono stati degli alti e bassi perché Riccardo Guarnieri ha più volte dichiarato di essere preso dalla dama solo a livello fisico.

Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, nella puntata del 26 aprile, Gloria Nicoletti deciderà di chiudere con il cavaliere perché infastidita dalla sua frequentazione con Maria Grazia.

Uomini e Donne anticipazioni 26 aprile: Soraia Allam delusa da Luca Salatino

A Uomini e Donne, secondo le anticipazioni, nella puntata del 26 aprile, tornerà protagonista anche Luca Salatino.

Verrà, infatti, mandata in onda un’esterna del tronista con la corteggiatrice Lilli. I due ritroveranno la perduta complicità e si baceranno.

Soraia Allam, però, si dirà molto delusa dall’atteggiamento del tronista. La corteggiatrice, infatti, dichiarerà che il suo trasporto per Luca Salatino è cominciato a scemare.