Sono amanti ideali ma che impresa conquistarli: i trucchi per fare innamorare i segni più ambiti dello Zodiaco

Ecco l'elenco dei segni zodiacali più difficili da conquistare: come fare per entrare nel cuore di questi particolari segni zodiacali. I segni dalla corazza più spessa

Quali sono i segni zodiacali più difficili da conquistare? Tra tutti e 12 ci sono dei particolari segni che, a livello sentimentale, sono davvero delle testuggini dure e complesse. Non sempre ci si trova davanti personalità disposte ad aprirsi facilmente all’emotività e risulta davvero complicato fare breccia nei loro cuori. Ecco per voi l’elenco dei segni zodiacali più tosti e razionali dell’intero Zodiaco: dall’Acquario indipendente al Sagittario spirito libero.

Curioso di sapere come andrà il 2022?

Leggi le previsioni di:

Sei curioso di sapere se sei tra i 4 segni più fortunati per l’anno 2022?

I segni più difficili da conquistare: Acquario

Al primo posto di questo elenco troviamo sicuramente l’Acquario, segno autonomo e dedito alla libertà assoluta, priva di vincoli emotivi e sentimentali eccessivamente opprimenti. Il motto che più rispecchia questo segno d’aria è sicuramente “Vivi e lascia vivere”: al bando catene e vincoli imposti dal partner e ai quali dover, per forza, sottostare. La necessità di librarsi rispetto a tali gabbie emotive porta spesso il segno dell’Acquario a trovare vie di fuga nelle quali rifugiarsi non appena percepisce un pericolo alla sua indipendenza.

I segni più difficili da conquistare: Toro

Il pragmatismo in persona è rappresentato dal segno del Toro, governato dall’elemento terra e, di conseguenza, particolarmente dedito alle proprie radici e al benessere materiale. Questo segno, però, è anche molto diffidente e ci mette del tempo prima di riuscire a fidarsi completamente di chi ha di fronte, senza avere il timore di perdere, in qualche modo, la sua aura di forza e grinta. La pazienza è lo strumento prediletto per chi tenta di addentrarsi nei meandri della psiche taurina.

I segni più difficili da conquistare: Sagittario

Il segno del Sagittario, molto probabilmente, rispecchia maggiormente l’ideale di avventura e temerarietà all’interno dello Zodiaco: si stufa facilmente e non accetta qualsiasi tipo di routine, dal quale si sente molto spesso ingabbiato.

Se avete intenzione di fare breccia nel cuore di questi focosi animi, dovrete armarvi di grande dedizione e anche iniziativa, se non volete essere scartati in partenza. Fascino e intraprendenza sono le chiavi per incuriosire i nati sotto questo segno di fuoco.

I segni più difficili da conquistare: Capricorno

Gli appartenenti al segno del Capricorno sono delle vere e proprie teste dure, soprattutto per quanto riguarda la loro vita sentimentale.

Stakanovisti nell’anima, difficilmente lasceranno perdere il richiamo del dovere per dedicarsi totalmente al piacere e alla gioia della vita di coppia, preferendo rintanarsi tra cumuli di pratiche e file da compilare. Conquistare questo segno di terra non è un gioco da ragazzi, ma dovrete fare i conti con la sua grande testardaggine, dura e ostica al primo impatto.