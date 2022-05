Fedez svela cosa è cambiato dopo la scoperta di avere un tumore: prima voleva avere “200 milioni”

Come ormai tutti i lettori di gossip sapranno, Fedez è stato recentemente ricoverato per rimuovere un tumore neuroendocrino del pancreas. Mentre cerca di tornare alla normalità e di lasciarsi questa terribile esperienza alle spalle, ha comunque fatto tesoro di alcune riflessioni in quest’ultimo periodo. Parlando infatti con i colleghi Lazza e Luis Sal, ha rivelato che dopo quest’esperienza il suo rapporto con i soldi è completamente cambiato.

Fedez torna sul tumore che lo ha colpito: come sono cambiate le sue priorità

Fedez sta lentamente tornando alla normalità e questo implica che anche i suoi numerosi impegni lavorativi siano pian piano ripresi.

Tra questi anche il suo podcast, Muschio Selvaggio dove – insieme all’amico Luis Sal – affronta temi d’attualità di ogni tipo con un ospite di volta in volta sempre diverso (non troppo tempo fa ha avuto modo di invitare in studio Belen Rodriguez, con cui ha parlato di Fabrizio Corona).

Questa settimana ha optato per una chiacchierata con Lazza sulle ambizioni e gli obiettivi di vita, mettendosi al solito in gioco in prima persona raccontando la propria esperienza. Il rapper ha infatti ammesso che da quando ha avuto il tumore al pancreas il suo rapporto con il denaro è decisamente cambiato.

“Ti faccio un esempio. Prima di avere un tumore avevo un obiettivo in soldi, era di 200 milioni. Ora non me ne frega più niente. Mi sono detto che non ha senso e sai perché? – ha anticipato l’artista – Perché metti che arrivi a 200, poi vuoi sempre di più, poi sono 300, poi 400. Poi arrivi al miliardo e comunque ti rendi conto che quello non è il fine“.

Non è per altro la prima volta che Fedez si espone in questo modo dopo la scoperta malattia che lo ha colpito. In queste ultime settimane infatti ha spesso approfittato dei social per scherzare con gli utenti o offrire la propria testimonianza nella speranza che possa essere di sostegno a chi sta attraversando una situazione simile o comunque ugualmente difficile.

Fedez parla del tumore al pancreas che lo ha colpito: “Ho perso quasi 10 chili”

Nelle ultime settimane Fedez è spesso tornato sui social per raccontare la propria esperienza con la malattia che lo ha colpito – nella speranza di dare forza anche ai suoi follower che potrebbero avere analoghi problemi in questo momento.

Dopo i primi controlli si è infatti mostrato senza maglietta e ha parlato della cicatrice che l’operazione gli ha lasciato: “Non c’è nulla di brutto in una cicatrice se è stato il coraggio a causarla” ha scritto l’artista su Instagram nella didascalia che accompagnava lo scatto.

Successivamente ha condiviso un’altra foto tra le storie, spiegando di esser dimagrito dopo l’intervento, ma anche di essere pronto a rimettersi in gioco: “Ho perso quasi 10 chili da quando mi sono operato. Non vedo l’ora di poter rimettermi in sesto e salire su un palco”.