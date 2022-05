Tina Cipollari gela Katia Franchi: “Indossi l’intimo?”, gli outfit delle dame nella sfilata di Uomini e Donne

Nella puntata del 3 maggio di Uomini e Donne è andata in onda al sfilata femminile delle dame del parterre. L'esibizione di Catia Franchi ha sollevato delle polemiche.

La puntata del 3 maggio di Uomini e Donne è stata completamente dedicata alla sfilata femminile. Il tema scelta dalla redazione, come sempre, spingeva le dame del parterre a mostrare delle parti, anche nascoste, del loro carattere. Le protagoniste del parterre hanno interpretato il tema: “Dolce o piccante“. Ida Platano si è vestita da sposa sexy, ma a dare scandalo è stata Catia Franchi.

Ida Platano sexy sposa a Uomini e Donne

Dopo alcune settimane, finalmente, è tornato il momento forse più trash di Uomini e Donne (e ce ne vuole): la sfilata femminile. Le dame danno il loro meglio o, spesso, peggio, per conquistare un punticino in più delle altre e diventare le reginette di bellezza del parterre.

Ad aprire le danze, oggi, Ida Platano, a sottolineare ulteriormente il passaggio di scettro tra Gemma Galgani e la dama bresciana, vera protagonista attuale del programma. Ida Platano ha puntato tutto sul lato A con una scollatura che neanche si può definire tale, ma era molto di più e un vestito da sposa praticamente inesistente. Ma in tutta quest’accozzaglia di stile, il dettaglio più destabilizzante forse sono gli stivaloni bianchi, perché?

Gemma Galgani, invece, ha proprio perso il suo smalto e dal sexy car washer alla partita di biliardo ammiccante, siamo passati a un’esibizione quasi da educanda, vestita di tutto punto.

In ogni caso è più facile apprezzarla in versione sobria e, come ha detto Tina Cipollari, comunque: “Hai fatto prendere un po’ d’aria a Carlotta e Camilla“.

Gloria Nicoletti, invece, ha mescolato un outfit da tango con un mascheramento da festa anni ’20, comunque, l’insieme sembrava più un travestimento di dubbio gusto, che un vero e proprio outfit sexy.

Ma nessuno peggio di Sara Zilli, sia per outfit, che per movenze.

La Dama ha preso una valanga di critiche: “Momento imbarazzante” ed è scappata dallo studio televisivo in lacrime.

Comunque, era impossibile non commentare.

Katia Franchi nuova star di Uomini e Donne

Catia Franchi è arrivata da poco a Uomini e Donne, ma già è al centro di scontri e polemiche. La dama ha atteggiamento un po’ particolare e la sua sfilata della puntata del 3 maggio ha fatto gridare allo scandalo Armando Incarnato: “Senza parole proprio… Anche volgare… Sei una gran signora comunque“.

La dama ha risposto con la sua solita verve al Cavaliere partenopeo: “Perché sono una Franchi… “Secondo me la volgarità è altro… Sei vestito da circo“.

Tina Cipollari, invece, è andata dritta al punto: “Indossi l’intimo Katia?”.