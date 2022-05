Uomini e Donne anticipazioni 5 maggio: Riccardo Guarnieri prende una decisione, la storia è chiusa di nuovo

Uomini e Donne va in onda nel pomeriggio di Canale 5 da tantissimi anni. In questo lungo periodo, il pubblico dal dating show si è affezionato a diversi protagonisti del parterre, che, poi, hanno deciso di lasciare il programma televisivo.

Tra questi, uno dei cavalieri che ha appassionato di più il pubblico di Uomini e Donne è certamente Riccardo Guarnieri. Il cavaliere tarantino, infatti, insieme a Ida Platano ha coinvolto i telespettatori, che speravano in un lieto fine tra i due, che non è mai arrivato. Adesso, però, Riccardo Guarnieri è tornato nel programma televisivo e le speranze sembrano essersi riaccese.

A Uomini e Donne, secondo le anticipazioni nella puntata del 5 maggio, Riccardo Guarnieri comunicherà di voler chiudere con una dama, si tratta di Maria Grazia.

Uomini e Donne anticipazioni 5 maggio: il ritorno di Riccardo Guarnieri

A sorpresa qualche settimana fa Riccardo Guarnieri è tornato a occupare il suo posto nel parterre di Uomini e Donne. Il cavaliere tarantino non era presente in studio dalla fine dello scorso anno, quando aveva lasciato il programma televisivo in malo modo.

Da quando è tornato nel dating show, Riccardo Guarnieri è sembrato ancora in parte coinvolto da Ida Platano.

I due hanno una storia molto travagliata alle spalle e, adesso, sembrano complici. Spesso Tina Cipollari ha attaccato la coppia nelle ultime puntate, infatti, per i loro balli e i momenti di confidenza, convinta che Ida Platano speri ancora nel lieto fine.

Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, però, nella puntata del 5 maggio, Ida Platano non sarà presente.

Uomini e Donne anticipazioni 5 maggio: Riccardo Guarnieri chiude con Maria Grazia

Riccardo Guarnieri sembra di nuovo vicino a Ida Platano, durante le ultime puntate di Uomini e Donne. Il cavaliere, però, ha cominciato anche delle nuove conoscenze con Gloria Nicoletti e Maria Grazia.

Con la prima, però, la conoscenza è già finita con grande delusione della dama.

A Uomini e Donne, secondo le anticipazioni, nella puntata del 5 maggio, Riccardo Guarnieri deciderà di chiudere anche con Maria Grazia.