Verissimo anticipazioni: gli ospiti di Silvia Toffanin di sabato 7 maggio ed il meglio in onda domenica

Verissimo torna in onda con un nuovo doppio appuntamento settimanale in onda con Silvia Toffanin sabato 7 e domenica 8 maggio. Scopri i nomi di tutti gli ospiti.

La trasmissione condotta da Silvia Toffanin torna in onda su Canale5 con la sua nuova formula che propone le interviste inedite al sabato ed il meglio della trasmissione nella giornata di domenica. Verissimo continua così ad andare in onda con il doppio appuntamento settimanale sperimentato in questa lunga edizione che si è dimostrato una scelta grandemente vincente. Sabato 7 maggio il rotocalco televisivo proporrà così il racconto e le interviste a tanti e nuovi ospiti mentre domenica 8 maggio il pubblico si imbatterà in Verissimo – Le storie.

Gli ospiti di Verissimo nella puntata di sabato 7 maggio

Silvia Toffanin nel primo appuntamento settimanale con Verissimo, in onda sabato 7 maggio 2022 sempre su Canale 5 ed a partire dalle ore 16:30, torna al centro dello studio per fare spazio ai suoi tanti ospiti.

Come si vede nel promo della trasmissione prenderà parte alla trasmissione Andrij Shevchenko, campione di calcio del Milan ed ora allenatore che racconterà la sua sulla guerra che sta colpendo i suoi connazionali.

In studio sarà presente Vladimir Luxuria insieme a Zì Faàmelu, una cantante ucraina respinta alla frontiera per i suoi documenti ancora al maschile. Il pubblico vedrà poi il racconto di Manuel Bortuzzo dalla sua rottura con Lulù fino alla messa in onda film che racconta la sua storia dal titolo Rinascere.

Infine spazio poi per il consueto approfondimento di Amici di Maria De Filippi con gli ultimi eliminati della trasmissione.

In studio arriveranno infatti sia LDA, il cantante figlio del noto cantautore e personaggio televisivo Gigi D’Alessio, ed anche il simpatico ed apprezzato ballerino Nunzio che dopo svariati ballottaggi ha dovuto abbandonare il talent.

Verissimo: domenica 8 maggio con il meglio della trasmissione

Nella puntata di domenica 8 maggio 2022 andrà in onda il meglio della trasmissione con la riproposizione delle interviste più interessanti svolte dalla conduttrice Silvia Toffanin che prende il titolo di Verissimo – Le storie.