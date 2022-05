Raimondo Todaro si lascia sfuggire l’indizio sulla semifinale di Amici di stasera: il messaggio per Serena Carella

Raimondo Todaro nelle Storie di Instagram potrebbe essersi lasciato sfuggire un vero e proprio “spoiler” sulla semifinale di Amici, il talent di Maria De Filippi in onda stasera. Il maestro di ballo ha infatti dedicato un dolce messaggio a Serena Carella, allieva della scuola nella sua squadra. Todaro ripercorre l’esperienza della ballerina ad Amici, dichiarando di non sapere cosa succederà anche se la puntata è registrata. Si tratta forse dell’ultimo ballo per Serena? I fan si interrogano sul significato della dedica cercando di carpire qualche indizio.

Raimondo Todaro, il messaggio per Serena Carella: “Per me hai vinto”

Fa interrogare i telespettatori di Amici quanto condiviso da Raimondo Todaro su Instagram.

Il maestro di ballo ha pubblicato varie Storie per la sua allieva: “Cara Sere, questo era il nostro inizio… Una vocina dentro di me diceva di darti una possibilità“, scrive Todaro allegando un video della performance della ballerina, “La tua gioia nel ballare e quella luce nei tuoi occhi mi hanno convinto e non me ne sono mai pentito. Sei stata forte, non hai mai mollato anche se il tuo percorso era quello più in salita“.

Il maestro di ballo conclude: “Non so come andrà questa semifinale, ma sono comunque orgoglioso perché oggi sei così.

Ti auguro di realizzare il tuo sogno. Per me hai già vinto. Grazie per tutto“. Queste parole hanno sollevato immediate illazioni da parte dei fan, che le vedono come un segnale del fatto che Serena Carella non sia riuscita ad accedere alla finale di Amici.

Per le conferme bisognerà attendere la puntata di stasera, ma ci si prepara già a dire addio alla ballerina.

Serena Carella, chi è la concorrente di Amici

Serena Carella è la giovanissima concorrente di questa edizione del talent. Originaria di Cerignola, ha 19 anni e da molto tempo si dedica alla danza anche con diverse compagnie di ballo.

Ad Amici, Serena è diventata la pupilla di Raimondo Todaro, in rotta con Alessandra Celentano che ne aveva bocciato l’esibizione e l’aspetto fisico. La giovane nella scuola ha iniziato una relazione con il musicista Albe che va avanti ormai da qualche mese, facendo battere il cuore dei fan.