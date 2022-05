Mika a Eurovision 2022, perché vive in Italia e come è diventato famoso: carriera e storia di vita del cantante

Il conduttore dell'Eurovision Song Contest 2022, Mika è noto e amato in Italia grazie alla partecipazione a XFactor, il cantante ha sempre ricambiato l'amore per l'Italia ed ha infatti scelto di restare a vivere qui..

Il cantante Mika è conosciuto in Italia grazie a Sanremo e X Factor. anche prima della sua partecipazione a programmi televisivi in realtà la fama del cantante era già giunta nel nostro Paese: in particolare alcuni suoi successi avevano conquistato il pubblico italiano, come la canzone Grace Kelly.

Mika, conduttore dell’Eurovision Song Contest, insieme a Laura Pausini e Alessandro Cattelan è un’artista internazionale conosciuto e amato dal pubblico italiano, grazie alla sua partecipazione come giudice del talent X Factor. Ma prima del successo del famoso talent canore, il giudice Mika era già un grande cantate e musicista, che ha fatto molta strada partendo da zero.

Mika: la passione per la musica, la dislessia e il bullismo

Mika, nome d’arte di Michael Holbrook Penniman Jr, nasce a Beirut, si trasferisce a Londra all’eta di solo nove anni. Il cantante scopre da subito la passione per musica, ed è lo strumento che utilizza per affrontare la dislessia e il bullismo che subiva a scuola.

La famiglia di Mika lo incoraggiò sin da subito a perseguire questa passione, anzi pare che sia stata proprio sua mamma l’artefice del nome d’arte, lo stesso che utilizzava da bambino.

I primi successi del cantante e l’arrivo in Italia.

La consacrazione a Sanremo e X Factor

Mika inizia a farsi conoscere e far conoscere le sue composizioni musicali sul social Myspace, dove viene notato da un discografico con cui produce la sua prima canzone Grace Kelly.

Dalla famosa hit in poi, inizia il successo del cantante libanese con l’album “Life in Cartoon Motion” che registra 7 milioni di copie vendute. Intanto Mika inizia a farsi conoscere in Italia, prima come ospite Festival di Sanremo nel 2007, poi come giudice di X Factor, nel 2013, dove resta per quattro edizioni.

Nel frattempo continua il suo successo mondiale con le nomination al World Music Award e agli MTV Music Awards.

Mika, l’amore per l’Italia e la scelta di vivere qui

Mika ha però nel cuore l’Italia tanto che inizia da subito a studiare con impegno la nostra lingua per parlare il più correttamente possibile. L’amore per l’Italia lo porterà anche ad acquistare una casa, in realtà è un grande casolare, che si trova nel verde della Toscana. Il posto poco distante da Firenze, è il luogo dove vive il famoso cantante insieme a sua sorella e con i suoi cani. Con loro vive anche Andreas Dermanis, storico compagno del cantante.