Eleonora Daniele minacciata di morte sui social nelle foto con la figlia: la conduttrice perseguitata da hater

Eleonora Daniele è stata minacciata di morte sui social, nei commenti ad alcune foto in cui la conduttrice di Storie Italiane posava con la figlia. L’allarme dovuto proprio a questa circostanza hanno spinto Eleonora Daniele a denunciare alla Polizia postale, che ha subito fatto scattare gli accertamenti risalendo a due uomini, uno dei quali sottoposto ad accertamenti psichiatrici. La conduttrice è l’ultima di una lunga serie di donne e uomini dello spettacolo colpite dalla violenza social e finite nel mirino di hater.

Eleonora Daniele, minacce di morte sui social: accertamenti su due uomini

Pesantissime minacce sono state rivolte contro Eleonora Daniele, conduttrice Rai molto amata dal pubblico televisivo.

Sotto alcuni scatti che la ritraggono con la figlia Carlotta sono comparsi dei messaggi molto preoccupanti: “Facciamo una strage, preparati idiota“, “Vedrai ora come ti faremo svegliare povera demente“. Le parole che la minacciavano di morte hanno spinto la giornalista a denunciare tutto alla Polizia Postale, che ha iniziato le indagini.

Sono due gli uomini che sarebbero coinvolti, con un 45enne indagato per minacce e diffamazioni. Secondo quanto emerso finora, l’uomo sarebbe originario di Napoli ma vivrebbe a Roma e sarebbe sottoposto ad accertamenti psichiatrici per determinare se sia in grado di intendere e volere.

L’inchiesta è affidata al pm Pierluigi Cipolla, che ha aperto un fascicolo permettendo così di risalire agli hater, che operavano con account falsi.

Non è la prima volta che Eleonora Daniele si trova a dover fronteggiare minacce a lei e ai suoi collaboratori, in contesti ben più preoccupanti, come ha raccontato lei stessa in un’intervista, uno degli aspetti più spiacevoli della sua professione.

Gli hater contro i vip: tantissimi gli attacchi

Purtroppo il caso di Eleonora Daniele non è isolato.

Sono tantissimi gli attacchi social rivolti a membri del mondo dello spettacolo. Ultimamente molti hater si sono scagliati contro Mercedesz Henger, a causa della sua partecipazione all’Isola dei Famosi in concomitanza con l’incidente della madre Eva Henger.

Non è stata risparmiata dall’odio social nemmeno Aurora Ramazzotti, che ha replicato con la consueta ironia, non mandandole a dire a chi le ha riservato aspre critiche. La lista è ancora lunga, una dose di violenza virtuale ingiustificata con cui i vip si trovano spesso ad aver a che fare.