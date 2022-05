Oroscopo Paolo Fox Gemelli domani 13 maggio e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

L’oroscopo di Paolo Fox per domani 13 maggio per i nati sotto il segno dei Gemelli protegge chi vuole fare dei passi avanti, ma anche delle scelte che possono cambiare la vostra vita, specialmente quella di coppia! Il periodo è più fortunato anche se volete togliervi un sassolino dalla scarpa e puntare ad una vittoria.

Questa nuova forza vi porta un’energia che vi permette di cambiare in meglio, anche se ultimamente avete sperimentato della stanchezza, ci sarà meno difficoltà nel vivere le emozioni, avrete voglia di prendere decisioni e portare avanti iniziative interessanti. Avete finalmente trovato delle soluzioni che negli scorsi mesi faticavate a riconoscere.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli, 13 maggio: amore

In ambito sentimentale, cari Gemelli, avrete meno difficoltà nel vivere i sentimenti, potreste anche pensare a come portare le vostre relazioni ad un livello successivo! I transiti planetari vi consentono di comunicare al meglio ed è un bene perché chi ha sperimentato delle difficoltà in coppia potrebbe scoprire che c’è ancora qualcosa da sanare.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli, 13 maggio: lavoro

In ambito lavorativo, tutto è più chiaro, soprattutto se dovete risolvere qualche problema sul lavoro siete in grado di capire cosa non va e cercare un modo per superare anche dei piccoli ostacoli.

Buone notizie in arrivo dopo la data del 10 maggio, che ha portato un nuovo transito di Giove, potreste avere delle sorprese.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli, 13 maggio: fortuna

In questi giorni e da domani la forma fisica non vi preoccupa più, cari Gemelli, ma non per questo dovete andare a mille all’ora!

Imparate a trovare equilibrio tra ciò che volete raggiungere e ciò che vi procura stanchezza, in vista del week end cercate di distrarvi il più possibile.

