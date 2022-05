Oroscopo Paolo Fox Leone domani 13 maggio e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

L’oroscopo di Paolo Fox di domani 13 maggio 2022 per i nati sotto il segno del Leone risveglia le passioni, nei prossimi due giorni infatti sarà impossibile non sentire l’influenza di un cielo più intrigante per le coppie!

Siete nuovamente tornati protagonisti della vostra vita e con i pianeti dalla vostra parte avete molto da fare, soprattutto dalla seconda metà del mese in poi, quando il vostro fascino non solo vi aiuterà a cercare la passione, ma anche a trovare nuovi accordi in ambito professionale. Il consiglio di Paolo Fox è di sviluppare la comprensione, perché voi vivete tutto al massimo, ma è possibile che chi vi sta accanto si faccia trasportare meno dalle emozioni.

Oroscopo Paolo Fox Leone, 13 maggio: amore

In amore, cari Leone, potete vivere tutto al massimo in questi giorni, con una Venere che vi accompagna nei sentimenti siete spinti a riscoprire la passione e l’avventura, ma ci vuole anche della pazienza perché se cercate complicità anche il partner deve essere d’accordo nel vivere tutto al massimo! Chi decide di chiudere una storia ha già deciso che andrà avanti senza guardarsi indietro.

Oroscopo Paolo Fox Leone, 13 maggio: lavoro

Sul lavoro, cari Leone, tutto può cambiare e ci sono innumerevoli percorsi che potete esplorare!

Il successo è decisamente in vista e anche se continua ad esserci un po’ di preoccupazione per la questione economica, in un periodo così è meglio non tirarsi indietro quando le opportunità bussano alla porta.

Oroscopo Paolo Fox Leone, 13 maggio: fortuna

Un bel cielo vi consente di recuperare anche a livello fisico e con tutte queste emozioni in arrivo, non avete più voglia di infastidirvi per ogni piccolo aspetto che non va come dovrebbe andare!

Vi sentite un po’ più apprezzati in questi giorni, la condizione migliore arriverà a fine mese.

