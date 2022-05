Oroscopo Paolo Fox Pesci domani 13 maggio e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

L’oroscopo di Paolo Fox di domani 13 maggio per i nati sotto il segno dei Pesci ricorda che si avvicina una Luna favorevole, che arriverà nel week end, la vostra forza è tornata e dopo giorni un po’ intensi vi serve una pausa! Avete lavorato molto per costruire progetti che vi stanno a cuore, cercate di proteggerli, principalmente dalla vostra voglia di cambiare tutto.

Siate più sicuri rispetto a ciò che fate, perché una delle cose a cui dovete prestare attenzione è proprio la considerazione che avete di voi stessi e delle vostre scelte. Cercate di limitare le ansie in vista di un fine settimana che può regalarvi emozioni in più.

Oroscopo Paolo Fox Pesci, 13 maggio: amore

Per quanto riguarda i sentimenti, cari Pesci, il consiglio è quello di liberarsi dalle preoccupazioni e sfruttare appieno il periodo che Marte vi sta regalando! Molta più passione in vista, tante occasioni per abbandonare pensieri che rimandano al passato. Sorprese in arrivo nel week end per chi deciderà di puntare sull’amore.

Oroscopo Paolo Fox Pesci, 13 maggio: lavoro

Sul lavoro, cari Pesci, la vostra buona volontà può aiutarvi se dovete prendere delle decisioni che da tempo avete rimandato! Non abbiate paura dei cambiamenti, sotto questo cielo portano novità interessanti e anche stimoli che possono essere utili per ritrovare la serenità anche nella vita professionale.

Se state per affrontare una prova ricordatevi di prepararvi bene.

Oroscopo Paolo Fox Pesci, 13 maggio: fortuna

Non è certo male questo mese,cari Pesci e non lo sarà nemmeno il prossimo in termini di recupero di energia!

C’è spazio di manovra se volete dedicarvi di più alla vostra salute, nel frattempo da domani iniziate con il dedicarvi alle emozioni, che saranno molto intriganti per voi e potranno regalarvi momenti da ricordare.

