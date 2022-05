Oroscopo del weekend 28-29 maggio 2022: alcuni segni stanno per ricevere grandi sorprese in amore

L’ultimo weekend di maggio si rivelerà caldo ma con acquazzoni e temporali e anche per alcuni segni dello Zodiaco potrebbe essere così: c’è chi vivrà le prime emozioni estive (e magari i primi bagni) e chi si beccherà una pioggia scrosciante…di momenti negativi. Paolo Fox racconta a tutti i segni cosa dovranno aspettarsi.

Intanto, ecco l’oroscopo di oggi 27 maggio di Paolo Fox.

Oroscopo del weekend 28-29 maggio per Ariete

Sarà un bel fine settimana. Da giorni vi sentite grintosi e Paolo Fox garantisce che anche sabato e domenica sarete di ottimo umore e qualcuno potrebbe risultare molto affascinante per una futura conquista.

Oroscopo del weekend 28-29 maggio per Toro

Paolo Fox parla chiaro: il toro avrà la luna nel segno, quindi non arrabbiatevi con chi non fa le cose proprio come le vorreste voi. Concentratevi sulle emozioni positive, che comunque ci sono.

Oroscopo del weekend 28-29 maggio per Gemelli

Vi state riprendendo da settimane difficili, ed ora potreste vivere il primo weekend davvero sereno. Godetevi il partner e un nuovo inizio all’orizzonte.

Oroscopo del weekend 28-29 maggio per Cancro

Avete avuto una settimana bella impegnativa e qualche strascico potrebbe esserci anche nel weekend.

Paolo Fox vi mette anche in guardia: potrebbero esserci delle richieste importanti per il futuro.

Oroscopo del weekend 28-29 maggio per Leone

Momento nì per il Leone che si rivela stanco e inaugura il sabato con un lieve malumore: anche per voi non è stata una settimana facile.

Oroscopo del weekend 28-29 maggio per Vergine

I puntigliosissimi Vergine si riprenderanno da una settimana faticosa ed avranno un weekend all’insegna del relax: attenzione ai primi giorni della prossima settimana, che potrebbero essere una sorpresa (in negativo).

Oroscopo del weekend 28-29 maggio per Bilancia

I sentimenti sono sulle montagne russe: dovete stare attenti alle nuove conoscenze e a non rimanere feriti da amori appena nati di cui non vi potete ancora fidare.

Oroscopo del weekend 28-29 maggio per Scorpione

Lo scorpione non ha più Giove accanto ed ora i sentimenti, anche per lui, sono ballerini: vedete il partner sotto una nuova luce, e potrebbe non essere una luce positiva.

Oroscopo del weekend 28-29 maggio per Sagittario

Per voi è il momento della rinascita, delle nuove avventure e delle buone notizie: momento magico per il lavoro, qualche bell’annuncio potrebbe arrivare anche nel weekend.

Non è lo stesso per la vita di coppia: attenti a non eccedere coi litigi.

Oroscopo del weekend 28-29 maggio per Capricorno

Qualcuno tra sabato e domenica potrebbe avere un incontro con il fantasma dei Natali passati: un ex potrebbe riaffacciarsi all’orizzonte e potrebbe tornare con lui qualche sentimento sepolto.

Oroscopo del weekend 28-29 maggio per Acquario

Scaramucce in amore per l’Acquario: i single potrebbero trovarsi a litigare con qualcuno, mentre la vostra mente è tutta sul lavoro e sulle tensioni che da lì scaturiscono.

Oroscopo del weekend 28-29 maggio per Pesci

Il periodo non è facile, per cui i pesciolini dovranno stare particolarmente in allerta: attenzione tra sabato e domenica a non correre rischi.