Oroscopo Paolo Fox domani sabato 11 giugno: incontri passionali per i cuori solitari dello Zodiaco

L'arrivo di Venere si fa sentire in molti segni zodiacali: per alcuni questo sabato sembra all'insegna della passione e di nuove avventure.

Stelle luminose aiutano a orientarci nella giornata di domani, sabato 11 giugno. Scopriamo insieme cosa legge in questi astri Paolo Fox, che ha diffuso le previsioni astrali sulla sua app ufficiale Astri.

Ariete: pesate le parole questo sabato

A volte una parola detta male può causare un incidente diplomatico. Potreste dover compiere scelte controvoglia sul lavoro, ma attenzione a non contraddire le vostre aspirazione. Qualunque cosa accada, cercate di non trasportare sull’amore i problemi che derivano dal lavoro

Toro: nuovi amori in vista

Entro i primi di luglio potrebbe concretizzarsi un amore anche per chi è solo o coltiva un’amicizia molto importante.

Questi mesi sono perfetti per imbastire nuovi progetti. Previsti “incontri passionali” per “i cuori solitari”.

Gemelli: pronti ad accogliere Venere

L’oroscopo di Paolo Fox per il weekend 11-12 giugno parla chiaro: c’è voglia di fare e siete favoriti da Venere, che entra nel segno dal 23. L’avvicinarsi dell’estate porta un sentimento di amore e un desiderio di grandi incontri. Ci saranno novità anche sul piano professionale, potranno essere anche piccole: una promozione ma anche un cambio di orario di lavoro. Forse è il caso di ripassare cosa prevede l’oroscopo del 2022 di Paolo Fox per voi per interpretare meglio quello che accadrà nelle prossime 24 ore.

Cancro: affrontate di petto il weekend e non lasciate che la stanchezza prevalga

La pigrizia potrebbe sopraffarvi. Nel fine settimana spesso si sente l’esigenza di ricaricarsi e staccare la spina. L’importante è che l’agitazione e il senso di stanchezza non vi facciano fare passi falsi. Per chi da tempo ha voglia di cambiare, specie se sul lavoro, potrebbe essere il momento giusto per dare un taglio netto.

Leone: flirt in arrivo e polemiche da chiarire

Le polemiche sono dietro l’angolo, ma se avete pazienza non saranno un problema.

Se siete single, Paolo Fox prevede piccoli flirt o avventure in arrivo. Siete particolarmente forti questo weekend. Ariete e Bilancia vi tengono legati a complicazioni forse non recuperabili. Con Acquario e Pesci è il momento di chiarire.

Vergine: basta pensare al lavoro, dedicatevi all’amore

Prendetevi tutto il tempo che serve per dedicarvi all’amore: a volte il vostro pudore vi blocca ma questo weekend sarete capaci di superare ogni limite. Mettete un po’ da parte il lavoro e dedicatevi ai sentimenti. Paolo Fox prevede legami speciali con Capricorno, Scorpione e Toro.

Bilancia: siete pronti a ritrovare la serenità

La vostra vita è in evoluzione e siete pronti a dimenticare i momenti tristi del passato. Riuscirete a perdonare e guardare avanti. Per chi è in coppia si prevedono novità in arrivo, per i cuori solitari invece ci saranno degli incontri interessanti.

Scorpione: siete il segno favorito del weekend

La luna sarà nel vostro segno per tutto il fine settimana. Questo significa che potrete fare nuovi incontri e divertirvi o concedervi un po’ di relax. Lavoro e denaro forse vi hanno dato motivo di preoccuparvi nell’ultimo periodo, questa è una fase di recupero.

Dopo spese per la casa, trasferimenti e fastidi generici, potrete trovare una nuova via per il vostro benessere.

Sagittario: recupero e viaggi in vista per il weekend

Anche per voi si parla di “recupero” questo weekend. Vi intenderete particolarmente bene con Bilancia, Ariete, Leone e potrete vivere momenti intimi indimenticabili con Gemelli e Vergine. Vi piace viaggiare e spostarvi: Paolo Fox vi invita a non trascurare un possibile trasferimento.

Capricorno: accontentatevi e siate pazienti

Se state vivendo una crisi di coppia potreste essere agli sgoccioli. Se volete salvare le cose forse è meglio tacere.

Vi aspettano svolte importanti sul lavoro: siete pronti a ripartire da zero? Se avete appena concluso una collaborazione siate pronti ad accettare quello che vi capita per adesso.

Acquario: placate l’ansia e siate ottimisti

Tutta la settimana è stata caratterizzata da stelle nervose. Cercate di non farvi sopraffare dalla tensione o dalle responsabilità e siate pronti ad affrontare nuove sfide.

Pesci: siete pronti per iniziare nuovi percorsi

Anche voi nuoterete in un mare agitato questo fine settimana. A pesarvi sarà soprattutto un mix di tensione e responsabilità. Avete da un po’ di tempo voglia di liberarvi da alcune inutili catene che vi rendono schiavi e sentite il bisogno di trasformare la vostra vita. Siete vicini a una svolta.