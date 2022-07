Oroscopo di Paolo Fox del 14 luglio 2022: Capricorno cauto, momento di grande ripresa per la vergine

Ecco l’oroscopo di giovedì 14 luglio con le previsioni per i 12 segni dello zodiaco, elaborato dall’astrologo Paolo Fox.

Ariete

Per i nati nell’Ariete il giorno di giovedì sarà necessario effettuare delle attente valutazioni dato che qualcosa non sta andando per il verso giusto in amore. Ci saranno però occasioni per fare nuove amicizie e soddisfazioni nell’ambito del lavoro.

Toro

Per i nati nel Toro sarà necessario fare attenzione a dei piccoli dissidi che si potranno presentare nel campo sentimentale, mentre per quanto riguarda il lavoro si potranno raggiungere gli obiettivi previsti.

Gemelli

I nati nei Gemelli giovedì avranno la Luna in un buon aspetto e questo li aiuterà nel campo sentimentale.

Si avvicina anche un periodo di recupero dalla stanchezza e non mancheranno le opportunità per brillare nel campo del lavoro.

Cancro

I nati nel segno del Cancro nella giornata di giovedì avranno l’occasione per essere razionali nel campo sentimentale, e nello stesso tempo dovranno essere molto attivi nel lavoro con tanti problemi da esaminare.

Leone

Giovedì per i nati nel segno sarà una giornata in cui si potranno dedicare con tranquillità a dei progetti in grande stile e nell’ambito del lavoro tutto si svolgerà con la massima facilità.

Vergine

Per i nati nella Vergine questa fase è di pieno recupero e devono fare attenzione a non essere troppo impulsivi. Allo stesso tempo giovedì riserverà loro molte emozioni e il lavoro richiederà un grande dispendio di energie.

Bilancia

Per i nati nella Bilancia è necessario lasciare da parte l’impulsività e le conseguenti arrabbiature, cercando di capire che cosa vogliono ottenere. Una buona risposta potrebbe arrivare molto presto.

Scorpione

Per i nati nello Scorpione giovedì la Luna nel segno sarà dissonante e sarà quindi necessario, dal punto di vista del lavoro, mostrare tanta buona volontà.

La sfortuna nel campo dell’amore non esiste.

Sagittario

Giovedì con belle emozioni nel campo sentimentale per i nati nel Sagittario e possibilità di programmare delle nuove cose.

Nell’ambito del lavoro sono in arrivo delle novità molto interessanti.

Capricorno

I nati nel Capricorno hanno la Luna nel segno e questo deve ispirare molta cautela nel campo del lavoro. Nella giornata di giovedì potrebbero presentarsi dei piccoli problemi nell’ambito sentimentale, da discutere subito.

Acquario

Per i nati nell’acquario amori e passioni sono al top e questo potrebbe portare a fare grandi cose.

Per quanto riguarda l’ambito lavorativo potrebbero crearsi dei momenti di stanchezza soprattutto in serata.

Pesci

Per i nati nel segno è iniziata una fase di recupero e nella giornata di giovedì la situazione sarà migliore per quanto riguarda l’amore. Lo stesso per quanto riguarda il lavoro con l’arrivo di progetti importanti.