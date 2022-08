Va a fuoco Cinecittà, colpita dalle fiamme anche la casa del Grande Fratello: situazione drammatica, cosa sta accadendo

Grande paura in questi minuti a Roma, dove un'enorme nube si sta alzando da Cinecittà e sono già evidenti i danni alle strutture.

Ore di grande pericolo preoccupazione a Roma, a Cinecittà, dove un violento incendio sta mettendo a rischio gli studi cinematografici e televisivi. A quanto pare l’emergenza sarebbe scattata circa un’ora fa, verso le 15.50, ed i vigili del fuoco sono già da tempo sul posto per cercare di evitare il peggio.

Incendio a Cinecittà, a rischio anche le scenografie di serie storiche

A quanto pare il rogo sarebbe esploso sul set di Firenze del Quattrocento, per cause ancora da definire. Le scenografie erano state usate per la serie Francesco di Michele Soavi. Lì vicino è presente, e rischia di essere coinvolta, anche la struttura che ospita la Casa del Grande Fratello, che è uno dei set permanenti ma che allo stesso tempo da settimane era oggetto di smantellamenti.

Sono state investite dalle fiamme anche le scenografie di The Young Pope, serie tv di Paolo Sorrentino.

Per ora né le autorità né i vigili del fuoco si sono espressi su come potrebbe essersi sviluppato l’incendio: si sa che si è trattato di un rogo violento che ha portato allo sviluppo di un’enorme nube ed alcune piccole esplosioni in loco.

I carabinieri, subito accorsi sul post, hanno chiuso la zona tra via Lamaro e via Scintu, e dopo che le fiamme verranno domate procederanno con gli accertamenti.

Al momento pare che non ci siano feriti o vittime.

Guarda il video: