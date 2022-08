Fiorello innamoratissimo della moglie Susanna: “Mentre la gente si separa, noi siamo d’esempio”

Intercettato in Sardegna dai giornalisti, Fiorello non si è sottratto alle dichiarazioni e ha parlato del suo rapporto con Susanna Biondo, compagna di vita da 26 anni: "Siamo d'esempio".

Stanno insieme da 26 anni ma sembrano ancora due piccioncini. Rosario Fiorello in vacanza in Sardegna rilascia delle dichiarazioni (d’amore) sulla sua vita privata e sulla moglie Susanna.

Rosario Fiorello e Susanna Biondo: innamorati più che mai

L’estate 2022 è all’insegna delle separazioni, alcune vere – come quella di Ilary Blasi e Francesco Totti – altre inventate – come quella, appena smentita, di Claudio Amendola e Francesca Neri. Qualche romantico, nel frattempo, potrebbe essersi scoraggiato ma ecco che alcune coppie resistono e lasciano ben sperare. Oltre ad Adriano Celentano, che nelle ultime ore ha fatto una dedica alla moglie Claudia Mori (e alla politica), c’è anche Fiorello a tenere viva la speranza dei più sentimentali.

Disturbato dai giornalisti mentre giocava a tennis con la moglie, Fiorello ha detto: “Io e lei facciamo tutte le cose insieme, anche questa”. Fermandosi un po’ a chiacchierare, Fiorello ha poi spiegato più chiaramente: “Si può dire che in un periodo di gente che si separa, in cui sembra che la gente non riesca più a stare insieme, se io e Susanna possiamo essere d’esempio siamo contenti”.

Fiorello torna in televisione? Le vacanze con Amadeus e il nuovo programma in vista

In diverse occasioni, Fiorello ha sottolineato l’influenza di Susanna sulla sua vita e soprattutto sulla sua carriera.

“Lo dico sempre, è Susanna che mi sprona, sono pigro e vorrei stare sul divano (…) invece faccio il tour, vado a Sanremo, sempre spinto da lei”.

C’è da dire però che Susanna non è l’unica persona da cui il mattatore della tv è inseparabile. Nelle scorse ore infatti la coppia Fiorello-Biondo si è ricongiunta a Giovanna Civitillo e Amadeus, che nel loro profilo di coppia su Instagram hanno condiviso una foto tutti insieme. Con aria divertita, i quattro sembrano reduci da una cena insieme, all’amaro.

Sorridenti e in vacanza, quando li rivedremo insieme rimane un’incognita. In compenso, Fiorello tornerà di sicuro in Rai da protagonista, con nuovo programma.

*L’immagine in evidenza è tratta dal profilo Instagram di Giovanna Civitillo & Amadeus.