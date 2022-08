Oroscopo del weekend di Paolo Fox 20 e 21 agosto per tutti i segni: cielo positivo per Cancro, Capricorno mantenga la calma

Tra i favoriti il segno del Cancro, Vergine in fase di recupero dopo le fatiche delle ultime settimane. Prospettive positive sia in amore che sul lavoro.

Ecco l’oroscopo preparato per il weekend del 20 e 21 agosto da Paolo Fox con le previsioni segno per segno.

Oroscopo Ariete

Per i nati nel segno è necessario fare una valutazione accurata di tutto quello che è stato fatto finora nella vita di coppia. Nel campo lavorativo è il momento giusto per rimettersi in gioco.

Oroscopo Toro

Sabato e domenica sono giorni in cui sarà possibile avere delle buone intuizioni in ambito lavorativo, mentre al contrario saranno dei giorni in cui non ci sarà un buon equilibrio e sarà anche difficile ristabilirlo.

Oroscopo Gemelli

Attenzione a proteggere l’amore in questo fine settimana, è la cosa più importante per i nati nel segno, che nel lavoro, grazie alla posizione favorevole di Giove, avranno molte possibilità di affermarsi.

Oroscopo Cancro

In questi giorni del weekend il cielo è positivo per i nati nel segno e per i single sarà necessario progettare bene i propri passi in amore. Il meglio, anche nel campo del lavoro, arriverà il martedì successivo.

Oroscopo Leone

Per i nati nel segno queto fine settimana sarà buono in ambito lavorativo, e anche in quello sentimentale sono in arrivo dei buoni progetti per le coppie.

Oroscopo Vergine

Per i single che hanno intenzione di rimettersi in gioco in amore i giorni del weekend rappresentano una buona occasione e nel lavoro potrebbe arrivare un recupero.

Oroscopo Bilancia

Per i nati nel segno occorre molta prudenza in amore, specialmente per chi è in coppia. Qualche problema in ambito lavorativo, a causa del permanere in opposizione di Giove.;

Oroscopo Scorpione

I nati nel segno devono cercare di dare maggiore sprint alle storie in amore che vanno avanti da tempo, ed anche nel settore lavorativo non si devono far scappare le opportunità che si presentano.

Oroscopo Sagittario

Le giornate del fine settimana devono essere affrontate con grande attenzione in amore in quanto potrebbero rivelarsi più tormentate del previsto.

Nel lavoro è in arrivo un periodo di grande importanza.

Oroscopo Capricorno

Nei giorni del fine settimana sono possibili alcuni screzi in famiglia nel campo sentimentale. In ambito lavorativo, nonostante non ci siano certezze sul futuro, bisogna mantenere la tranquillità.

Oroscopo Acquario

In ambito lavorativo si potrebbe verificare un rallentamento dei progetti iniziati, mentre in amore i nati nel segno devono fare i conti con l’opposizione di Venere che disturba la vita di coppia.

Oroscopo Pesci

I nati nel segno in questi giorni devono accantonare le gelosie nella vita di coppia e pensare maggiormente al lavoro dove sono possibili delle conferme in arrivo.