Rita Dalla Chiesa non parteciperà al GF Vip 7: la conduttrice “candidata con Forza Italia in Puglia”

Rita Dalla Chiesa potrebbe essere candidata con Forza Italia alle elezioni politiche del 25 settembre. Se le voci saranno confermate, la conduttrice avrebbe deciso per questo motivo di non partecipare al Grande Fratello Vip 7.

“Forza Italia candiderà l’ex conduttrice Rita Dalla Chiesa”: l’indiscrezione di Ultimora Politics

La bomba è stata sganciata dal canale Ultimora.net-Politics, che con un messaggio di Ultim’ora ha dato per certa la candidatura di Rita Dalla Chiesa tra le file di Forza Italia. Secondo quanto riporta il canale, l’ex conduttrice di Forum sarebbe stata presentata al collegio uninominale in Puglia, un seggio “blindato”, a quanto riferisce Ultimora.

La candidatura sarebbe nel collegio uninominale Puglia 2, comprendente il territorio di Molfetta-Bari. L’opinionista sarebbe anche “Capolista in Liguria, al proporzionale”. Figlia del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, ucciso dalla mafia nel 1982, oltre che volto Mediaset tra i più noti, Rita Dalla Chiesa ha spesso fatto circolare il suo nome per ragioni politiche. In particolare, nel 2016 era stata proposta come candidata a sindaco di Roma per il centrodestra, candidatura che però era poi sfumata.

Rita Dalla Chiesa dice no al Grande Fratello Vip

La discesa in campo per la vita politica del Paese, avrebbe portato Dalla Chiesa a rifiutare la proposta di Alfonso Signorini, che l’avrebbe voluta alla prossima edizione del Grande Fratello Vip.

Da settimane in effetti non si erano più avute notizie sulla sua presunta partecipazione al GF Vip 7, che era data per quasi certa da molti commentatori. Dopo un’indiscrezione diffusa da Dagospia, Fanpage aveva contattato la diretta interessata per capire se avesse realmente ricevuto un’offerta dal reality Mediaset.

“Ci sto riflettendo – aveva risposto a domanda diretta Rita Dalla Chiesa – non ho ancora preso una decisione certa, ma posso confermare che con Alfonso ci siamo visti e ne abbiamo discusso più volte”.

Il nome di Rita Dalla Chiesa a questo punto quindi sarebbe da archiviare definitivamente per l’edizione 2022. Certa e ufficiale è invece la presenza di Giovanni Ciacci, primo concorrente siero positivo nella storia del reality. Sarebbe poi confermata Sonia Bruganelli, che avrà al suo fianco Orietta Berti nel ruolo di opinionista.