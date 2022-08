Ballando con le stelle, chi sono i Vip scelti da Milly Carlucci per la prossima edizione

L’8 ottobre 2022 tornerà a farci compagnia il travolgente programma Ballando con le Stelle: saranno numerosi i protagonisti, a iniziare da Paola Barale, Selvaggia Lucarelli, Enrico Montesano e tanti altri.

Milly Carlucci sarà alla conduzione della diciassettesima edizione del programma di RaiUno dedicato al ballo: la conduttrice conosce bene strategie e trucchi, infatti, lavora al cast durante tutti i nove mesi che precedono la messa in onda. Stavolta però pare che si sia proprio superata.

Chi saranno i Vip protagonisti di Ballando con le Stelle

A Ballando con le Stelle vedremo per la prima volta la partecipazione dell’attore Gabriel Garko, ma anche Iva Zanicchi, l’esilarante Giampiero Mughini, Nino D’Angelo e Paola Barale, che ha spesso rifiutato la partecipazione a programmi tv.

Ma, ovviamente, non finisce qui, perché vedremo Marta Flavi, conduttrice televisiva ed ex moglie di Maurizio Costanzo, Rosanna Banfi, figlia del mitico Lino e del suo grande amore Lucia Lagrasta, Luisella Costamagna, Ema Stokholma, ex vincitrice di Pechino Express, il nuotatore olimpico Alex Di Giorgio, di recente coming out e che potrebbe fare coppia con un uomo, come fece nel 2018 il futuro gieffino Giovanni Ciacci e, un altro protagonista di Pechino Express, Alessandro Egger.

Secondo le anticipazioni di TvBlog e Dagospia, sembra però che ci saranno ulteriori personaggi noti pronti a far discutere e a mettere pepe al programma: il primo è il baby fidanzato della giudicessa Selvaggia Lucarelli, lo chef che fa anche parte del cast di È sempre mezzogiorno, Lorenzo Biagiarelli; il secondo è Enrico Montesano, noto attore di successo e protagonista di tanti film durante gli anni Ottanta e ultimamente personaggio discusso per la sua posizione negazionista contro il Covid ed estremamente critica verso il Green Pass.

La scelta di personaggi controversi

Proprio su Enrico Montesano, ci si aspetta che soprattutto la giornalista Lucarelli non risparmierà critiche e punzecchiature per le sue esternazioni passate: Selvaggia, infatti, lo ha già duramente criticato.

Tutto ciò fa pensare che la scelta di protagonisti piuttosto spinosi sia più che meditata dai direttori di talent e reality show; è sufficiente pensare a Daniela Martani, chiamata a partecipare all’Isola dei Famosi e all’influencer Stella Manente. Una cosa è certa, le scelte dei direttori dei cast e della stessa Carlucci daranno luogo a un programma davvero ricco di colpi di scena e di interventi scoppiettanti.