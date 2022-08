Christine Angela, chi è la figlia di Piero Angela e Margherita Pastore nonché sorella di Alberto Angela

Sono passati pochi giorni dalla morte di Piero Angela, il “padre” di Superquark il programma televisivo che il noto divulgatore ha condotto per molti anni sui canali Rai. I telespettatori affezionati alla trasmissione lo hanno ricordato in varie maniere, e perfino in occasione dei funerali di Piero Angela, i suoi ammiratori sembravano parte integrante della sua famiglia. In questo periodo in effetti si è parlato molto anche degli affetti Angela, a partire dalla moglie Margherita Pastore, per poi passare ai figli, con la primogenita, Christine Angela e il figlio Alberto Angela. Scopriamo qualcosa di più sui due figli.

Christine Angela

Nelle fotografie che ritraggono la 64enne figlia di Piero Angela, si nota immediatamente la somiglianza con la madre, Margherita Pastore, ma di certo ha condiviso molto anche con il padre ed il fratello, a partire dalla passione per la storia e per la ricerca scientifica. Christine ha collaborato con il padre in alcune pubblicazioni di carattere scientifico, ma a differenza di Alberto, non è mai stata protagonista in televisione, preferendo mantenere distante dai riflettori la sua vita privata. Proprio per questo è quindi sconosciuta alla gran parte dei telespettatori italiani.

La sua produzione di articoli scientifici è arrivata ad un numero superiore ai 400 in carriera e alcune persone hanno avuto la tentazione di effettuare il passaggio della conduzione di Superquark dal padre alla figlia, cercando in questo modo di dare sempre maggiore risalto ad uno dei programmi di maggior successo della Rai.

Alberto Angela

Già da tempo Alberto Angela è uno dei volti più noti di Rai 1, della quale è certamente una delle colonne nel settore della divulgazione scientifica.

Dopo la morte del padre, da molti è visto come suo erede televisivo, anche se all’esordio in televisione non fu certamente incoraggiato dal padre.

Alberto Angela è un paleontologo che ha seguito in prima persona diverse campagne di scavo sia in Italia che nel mondo. Oltre a questo il famoso divulgatore scientifico è anche un giornalista. Una delle sue trasmissioni più fortunate in Rai, della quale è autore oltre che conduttore è intitolata “Passaggio a Nord Ovest”. Insieme al padre è stato autore anche di Ulisse – Il piacere della scoperta, trasmissione che dopo essere partita nel 2000 su Rai 3, nel corso del 2018 è approdata su Rai 2 ottenendo immediatamente grande successo.