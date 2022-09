GFVip, terza puntata: Sara Manfuso sbugiardata in diretta, Pamela Prati trova il vero Marco e Antonino stupisce su Belén

Forse, ieri sera, nella terza puntata serale del GF Vip 7, ci siamo tolti di mezzo l’affaire Elenoire Ferruzzi (ma non è affatto certo).

A metterci una pietra sopra (all’affaire, ad Elenoire Ferruzzi e soprattutto a Sara Manfuso) sono state due donne che, fondendosi come Goku e Vegeta in Dragonball, hanno sprigionato un potere grandefratellesco che ha zittito ogni polemica, sbugiardato ogni bugiarda e dato vita a momenti epici sui social.

Sara Manfuso sbugiardata da Soraia: “Ci sono i video”

Eravamo ancora lì, pace o non pace: a Elenoire Ferruzzi che si definiva innamorata, ferita, umiliata, rassegnata, a un Luca Salatino che ciondolava per la Casa scuotendo la testa chiedendosi cosa diamine poteva a quel punto dire o non dire per non peggiorare la situazione.

In puntata è arrivata dunque Soraia Allam Cerruti, look aggressivo e coda alta -giusto per chiarire le intenzioni bellicose- ed ha detto chiaro e tondo ad Elenoire Ferruzzi di essersi fatta “una specie di film” ed a Sara Manfuso dice chiaro e tondo che, sì, da casa si vede che fa il doppio, il triplo e il quadruplo gioco. E su Twitter è tutto un tripudio di meme con Ferruzzi, Quaranta e Mancuso e la citazione celebre “Falsa, strafalsa e falsissima” di Tommaso Zorzi.

Ad aiutare Soraia -che è alla sua prima apparizione serale al GF Vip ed è quindi chiaramente emozionata- è Sonia Bruganelli, fan dei giri di parole, che dice a Sara Manfuso che se è così intelligente allora significa che non si è comportata in modo sincero con Elenoire. “Entra prima con il cervello e poi con le tette” rimarrà negli archivi del reality per molto tempo ome una delle frasi più epiche mai pronunciate.

Pamela Prati e Marco Bellavia, potrebbe scoppiare l’amore al GF Vip

Telecamera poi spostata su Pamela Prati che quando c’è un Marco in circolazione non capisce più niente e si lancia in un ballo romantico con Marco Bellavia.

Quest’ultimo si comporta da vero cavaliere, si lancia in imprese futuristiche come chiedere a Pamela Prati come sta ed ascoltare la risposta, cerca di farla ridere e le dice che è bellissima. Lei, che a momenti sposava un uomo inesistente, per uno esistente e che le dice pure cose carine non sappiamo cosa sarebbe capace di fare. È certo che il pubblico da casa tifa per loro.

Antonino Spinalbese inedito su Belen: cosa fece lei dopo la rottura

Antonino Spinalbese si gioca la carta “cuore&diplomazia”, parla della figlia Luna e poi fa un grande passo nei confronti di Belen, rumorosissima assente che praticamente partecipa al GF Vip senza muoversi da casa.

Antonino-detto-Nino racconta di essere stata lei, infatti, quella che è riuscita a creare un clima sereno per la bambina, di aver fatto la pace e di aver gestito la situazione da adulta (sottintendendo che lui no, non ce l’ha fatta): “Belen è la madre di mia figlia ed è difficile perché comunque le cose non sono andate ma non bisogna portare rancore per nulla e sono riuscito ad avere un rapporto anche grazie a lei perché anche lei è stata brava nei miei confronti.

Belen ha fatto il primo passo per riappacificarsi”. Addirittura, pare il tifo per la coppia Rodriguez-De Martino: “Spero che loro due siano un po’ come lei desiderava quando abbiamo scelto di avere una figlia”.