Ilary Blasi porta Totti in tribunale all’improvviso: la gravissima accusa contro l’ex marito

Io sono sinceramente preoccupata: ma Ilary Blasi come va in giro per strada in questo momento? Me lo chiedo perché tra scarpe, borse, auto e miscellanea, sembra che abbia lasciato casa portandosi dietro solo una Graziella con le ruote sgonfie e un paio di tute.

Insomma, siamo di fronte a una novità rispetto allo svuotamento di armadi reciproci del divorzio Totti-Blasi. Pare che questa volta a essere accusato sia lui, e pare che a sparire sia un considerevole numero di cose.

Non solo Rolex e Chanel: tra gli oggetti che gli ex componenti della coppia “più bella del mondo” si starebbero nascondendo o rubando a vicenda ci sarebbero circa 100 paia di scarpe, di proprietà di Ilary Blasi.

Si va dalla calzatura elegante alla sneaker da passeggio, ma quel che è certo è che non si tratta di scarpe economiche. A far esplodere la nuova bomba è Il Messaggero, che parla di un ricorso depositato d’urgenza da parte dell’avvocato di Ilary Blasi, che chiede la restituzione delle scarpe.

Nello specifico si tratterebbe di una domanda di reintegrazione e manutenzione a difesa del possesso.

Nel pacchetto “ricorso ci sarebbero le Chanel di cui lo stesso Totti ha parlato, le scarpe di cui sopra e altro. I coniugi non si parlano volentieri ma il 14 ottobre si affronteranno in tribunale, per la prima volta. Lei, che sui social parla pochissimo (e al massimo ci scherza sopra), in tribunale con ogni probabilità farà molto sul serio. Solo dopo aver stabilito a chi dare la ciabatta di chi, si passerà a dettare le regole per la separazione giudiziale.

