GF Vip, chi sono i prossimi nuovi concorrenti ad entrare in Casa: tra di loro qualcuno che potrebbe scatenare davvero il caos

Ex fidanzanti e rivali in amore: ecco chi potrebbe entrare nella Casa e chi, da fuori, ha già visto nascere qualche polemica.

Tra poche ore, con ogni probabilità, dei nuovi concorrenti entreranno al GF Vip. Sono già spuntati alcuni nomi -anche se non c‘è ancora nessuna conferma- ed almeno in un caso, sono già nate polemiche.

Stasera con ogni probabilità ci saranno momento piuttosto caldi al GF Vip.

Tra i personaggi che con ogni probabilità scateneranno il dibattito c’è Nikita Pelizon: non tutti infatti sembrano andare d’accordo all’interno della Casa con la giovane tiktoker. Sebbene infatti abbia costruito delle belle amicizie (come quella con Luca Salatino e con George Ciupilan) ci sono altri concorrenti che non hanno con lei una grande intesa: tra questi anche Antonino Spinalbese, che addirittura si è lanciato in discutibili imitazioni della parlata della ragazza quando lei non poteva vederlo.

Si parlerà anche di Carolina Marconi che, a quanto pare, avrà la possibilità di incontrare qualcuno (o qualcosa) di molto importante per lei). E, con ogni probabilità, sarà impossibile non parlare nuovamente del Pratigate, sia per via delle affermazioni di Giuseppe Candela di Dagospia, sia per le parole dette da Eliana Michelazzo a Verissimo.

GF Vip, chi sono le new entry nella Casa

Stasera, però, sarà soprattutto interessante scoprire chi c’è di nuovo nella Casa.

Si sono fatti molti nomi: potrebbero entrare in casa ad esempio Dayane Mello, che avrebbe avuto recenti contatti con Alfonso Signorini, ma anche Patrizia De Blanck. Non solo: potrebbe entrare anche l’ex tronista Teresa Langella, la modella Helena Prestes, l’attore Max Bertolani (tra le altre cose lui è anche un ex fidanzato di Pamela Prati) ed il cantante Umberto Smaila.

Teresa Langella rompe il silenzio sulla presunta partecipazione al GF Vip

Proprio Teresa Langella, nelle ultime ore, si è ritrovata al centro di una polemica. Sembra che alcuni suoi fan si siano espressi in tono deluso nei suoi confronti per via della sua presunta partecipazione al reality.

L’ex tronista ha condiviso un messaggio in particolare, ovvero: “Allora è vero che stai andando in quel programma che peccato ti credevo diversa più seria adesso spettacolarizzeranno la tua vita la tua presunta violenza mamma mia in che orrore di programma ti sei ficcata non so come Andrea sia contento comunque penso che tu sarai la prima influenze che invece di incrementare i suoi follower li perderà perché parecchie rimarranno deluse”.

Teresa Langella ha risposto al follower con toni molto decisi: ”La cosa più terribile che si possa leggere: ‘la tua presunta violenza’…porca miseria la gente come te mi fa rabbrividire!!

Aggiungo un’ultima cosa: prima dell’entrata (PRESUNTA) al Gf fammi un favore: sii tra le prime a togliere il segui dalla mia pagina. Buona giornata”.