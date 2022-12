Lavinia Mauro a pezzi, uno dei suoi corteggiatori beccato fuori dal programma con un’altra ragazza

Una nuova delusione per Lavinia Mauro, che vede uno dei suoi corteggiatore dirigere la sua attenzione ben oltre il dating show, per passare il tempo con una bellissima ragazza.

Lavinia Mauro è, forse in assoluto, la tronista più sfortunata della storia di Uomini e Donne.

Pur godendo della posizioni di privilegio di chi deve solo teoricamente godersi le attenzioni altrui e scegliere una persona preferita tra tutte, Lavinia Mauro sembra non essere così desiderata: i suoi corteggiatori o se ne vanno o, se rimangono, hanno comportamenti che fanno mettere in dubbio il loro reale interesse ad essere dove sono.

Il caso del momento è dato da uno degli ex corteggiatori di Lavinia Mauro, Francesco Griffo.

Il ragazzo, inizialmente mostratosi molto interessato a Lavinia Mauro (e ricambiato), si era poi mostrato un po’ più freddo e senza motivi reali. Lavinia Mauro aveva comunque cercato di uscire con il ragazzo, che alla fine si era però ritirato. Lavinia mauro a quel punto si era avvicinata ad altri due corteggiatori: Alessio Campoli ed Alessio Corvino. Purtroppo, non si può dire che i due si stiano stracciando le vesti per la sfortunata tronista.

Francesco Griffo, che si è levato le castagne dal fuoco da solo, ora non ha problemi a mostrarsi in compagnia di altre ragazze.

In particolare, l’ex corteggiatore si è mostrato su Instagram al fianco di una bellissima ragazza, con la quale si fa vedere sui social. Non si sa se si possa già parlare di “fidanzamento”, ma possiamo dire che il ragazzo non si sia perso d’animo dopo l’esperienza fallimentare nel dating show di Maria De Filippi. Lavinia Mauro, invece, potrebbe finalmente aver trovato un punto di contatto con uno dei corteggiatori.

