Migranti, la Germania “dichiara guerra” all’Italia

La Germania ha deciso di interrompere temporaneamente i processi di selezione dei richiedenti asilo provenienti dall’Italia, nell’ambito del “meccanismo di solidarietà volontaria”. La notizia, emersa ad agosto attraverso una lettera indirizzata a Roma, è stata oggi confermata dal quotidiano tedesco Welt, che ha citato fonti interne alle autorità tedesche.

Il ministero tedesco dell’Interno ha spiegato le ragioni dietro questa decisione in una dichiarazione rilasciata a Welt. La motivazione principale sembra essere legata alla “forte pressione migratoria verso la Germania”. A ciò si aggiunge la “continua sospensione dei trasferimenti di Dublino”, un riferimento alla Convenzione di Dublino che stabilisce le norme per la determinazione dello Stato membro responsabile dell’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri dell’Unione europea.

Il comunicato del ministero dell’Interno tedesco ha inoltre sottolineato che “l’Italia è stata informata” circa la decisione di rinvio.

Questo significa che, per il momento, i migranti e i richiedenti asilo in Italia che speravano in una redistribuzione verso la Germania dovranno aspettare ulteriori comunicazioni per capire quando e se potranno essere trasferiti.

Resta ora da vedere come questa decisione influenzerà le relazioni bilaterali tra Italia e Germania, nonché l’approccio complessivo dell’UE alla questione migratoria.