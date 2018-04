Endometriosi: storia di una condanna a vita tra solitudine e rabbia

L’endometriosi, questa sconosciuta

ComprendENDO la malattia

Endometriosi e Ministero della Salute, tra ritardi e proposte

Come si vive con l’endometriosi

Non ho intuito cosa volesse dire esserefinché non ho conosciuto. Teresa ha 40 anni, la risata cristallina e quel “non so che” che ti mette subito a tuo agio, come se ti conoscesse da sempre. È il suo sguardo però a rivelare un’ombra, un peso nascosto, una stanchezza battagliera e quelle mani, mani che sfiorano, proteggono, celano quel ventre da cui tutto è cominciato.Teresa è infatti una delle. Un numero spropositato (1 donna su 10 è malata), che sembra essere in realtà solo la punta dell’iceberg di una, di cui solo negli ultimi anni si è iniziato a parlare, grazie anche alla sensibilizzazione condotta dalle “rivelazioni” di personaggi famosi come Nancy Brilli L’, questa malattia ormono-dipendente causata dalla presenza anomala dell’endometrio (tessuto che riveste la parete interna dell’utero) in altri organi come ovaie, tube, intestino, vescica, sembra essere “spuntata” dall’oggi al domani. In verità, una sua prima individuazione ci fu tra gli anni ’25-’30 del Novecento ma in Italia ci sono voluti circaufficialmente nei, i Livelli Essenziali di Assistenza. Perché?Innanzitutto, poiché l’endometriosi è la ““. “È una patologia subdola daiche possono partire dal classico o più acuto dolore nel periodo mestruale, alla stanchezza, ai disturbi digestivi” ci spiega il, dirigente medico al Mauriziano Umberto I di Torino, responsabile del servizio diagnosi e trattamento dell’endometriosi. Anche per questo, si calcola un. Anni di sofferenza (maggiore o minore, a seconda dei casi) per la donna che ne è inconsapevolmente affetta e che invece si fa curare per coliche, disturbi intestinali o gastrici, o semplicemente assume antidolorifici per sopportare un dolore, sintomo cardine, prettamente “femminile”.Quello delle pazienti endometriche tuttavia non è “solo un banale mal di pancia”, può diventare un vero e proprio. Ci sono donne che sono state sottoposte achirurgiche, che hanno subìto resezioni intestinali,, tube, addirittura reni. Donne costrette a convivere con ila causa del quale non riescono ad alzarsi dal letto, ad avere normali rapporti sessuali con il proprio partner, ad incontrare le amiche rimaste incinte. Sì perché l’endometriosi riduce o addirittura, talvolta,. E allora quei pancioni tondi, pieni di vita, che incontri per strada, belli e spavaldi, diventano insopportabili alla vista di coloro che invece portano il ventre gonfio di dolore e frustrazione.E nonostante tutto, sono state proprio queste pazienti a lottare per essere riconosciute, ascoltate, aiutate. Come lo dimostrano le Associazione Progetto Endometriosi , che dal 2005 si battono per vedere riconosciuto il loro. Un diritto primario e insopprimibile che tuttavia viene loro negato a causa della scarsa ricerca sulla malattia, dell’(non tutto ovviamente), dei costi esorbitanti delle visite specialistiche e delle cure che l’SSN non passa. Eppure il costo sociale è altissimo, con innumerevoli giornate di lavoro perse, operazioni d’urgenza dispendiose, un calo demografico pesantissimo. Lo Stato quindi dov’è?“Lo– ci racconta, presidentessa di APE Onlus – affinché tutte le donne possano avere cure adeguate nelle loro regioni”. Sono infatti pochissimi, circa una decina, i centri specializzati in endometriosi in tutta Italia e alcune regioni, come l’Abruzzo o il Molise, ne sono totalmente privi. A quel punto, è facile comprendere ildi chi deve affrontare una malattia cronica. Ma anche lache sembra non collaborare, che non dà risposte, che si serve di “specchietti per le allodole”, quei fantomatici LEA che, sì, hanno riconosciuto l’endometriosi come patologia cronica e hanno previsto, solo per i livelli più gravi (il terzo e il quarto), l’esenzione di un’ecografia specialistica ogni sei mesi. Peccato che, in alcuni casi, le costose visite necessarie diventino molte di più di una ogni sei mesi. “In tre mesi ho fatto almeno cinque visite ginecologiche in media di 100-160 euro – ci racconta Teresa – le ecografie passando dall’ambulatorio che costano intorno ai 40, le ecografie di secondo livello che costano un po’ di più. Facendo due conti, in pochissimo ho speso sicuramente più di 1000 euro.“. Al conto, va aggiunto anche il fatto che una malata di endometriosi sia spesso costretta a seguire(una delle pillole somministrate ad esempio, la Visan, ha un costo mensile di 56 euro).Abbiamo anche noi di The Social Post provato a contattare ilper cercare spiegazioni, motivazioni, riscontri. Telefonicamente non ci hanno voluto rispondere e ci hanno invitato a spedire una mail con le domande per una valutazione. È passato un mese e mezzo e. E non è solo l’informazione (di cui l’APE si sta facendo carico da anni, nelle scuole, nelle piazze, sui social) a essere carente, ma anche la formazione del personale sanitario. Perché non si può solo “sperare di avere la fortuna di trovare qualcuno di competente che ti accolga e accompagni” ma è necessario averne il diritto.Come è successo a Teresa, alla quale sono stati, assistita per anni da un ginecologo “leggero” che l’ha operata, prescritto la pillola e permesso alla sua malattia di devastarle irreparabilmente gli organi prima che lei incontrasse un esperto in endometriosi. La leggerezza di quel medico non è un caso isolato, ma un approccio abbastanza diffuso e motivato da un’unica grande ragione. L’endometriosi è una patologia sì cronica, sì invalidante in potenza, ma classificata come benigna. In tre parole? Di endometriosiInfatti essere malata di endometriosi non significa morire. E più simile a una, fatta di ricoveri in ospedale, visite invasive, dolori e fastidi, nervosismi e ansie, sconfitte e vittorie ma soprattutto di. L’accettazione per una condizione che non puoi guarire del tutto. Il coraggio di non farsi dominare da qualcosa che non puoi controllare e di cui non hai nessuna colpa. Perché non si deve provare colpa né vergogna nel piegarsi in due dal dolore durante il ciclo, nell’aver bisogno di essere curata e rassicurata, nel non riuscire ad avere figli o rapporti sessuali. Perché il rischio è quello di sentirsi una, una donna a metà e invece non c’è nulla di più completo, forte e femminile di chi affronta e lotta contro i pregiudizi, le avversità e la propria “guerra in pancia” a testa alta.