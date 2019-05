Arriva anche il parere di Michelle Hunziker nella platea di 'interventi' famosi sul caso Pamela Prati, da settimane tema caldo del gossip su scala nazionale. Le nozze saltate, vere o presunte, tra la showgirl sarda e l'ormai (s)conosciuto Marco Caltagirone hanno assunto i contorni di un giallo. Per alcuni semplicemente una messinscena, persino maldestra, per catalizzare attenzione e dare una bella impennata di visibilità all'ex stella del Bagaglino. La conduttrice svizzera, ospite della trasmissione radio Un giorno da Pecora, si è detta perplessa su una vicenda che sarebbe un inedito nei 20 anni della sua carriera.

Michelle Hunziker sul caso Prati: "Mai vista una cosa così"

Intorno al giallo del matrimonio tra Pamela Prati e Marco (o Mark) Caltagirone c'è una cornice sempre più spessa di pareri contrastanti. Qualcuno crede alla buona fede della showgirl, altri si scagliano contro quella che sarebbe una vera e propria montatura.

Dal calderone del gossip sull'affaire emergono, a cadenza ormai quotidiana, elementi sempre più opachi e controversi. Sulla questione è intervenuta anche Michelle Hunziker, intervistata da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari nel programma radiofonico Un giorno da Pecora.

Le parole della conduttrice non sono prive di una palpabile nota di meraviglia: "È una cosa che in 20 anni che faccio questo mestiere non avevo mai visto, è incredibile". Secondo Michelle Hunziker, lo sposo mancato non esisterebbe, posizione che si unisce al coro di quanti ritengono quella di Caltagirone una identità totalmente inventata.

Pamela Prati sotto il fuoco dei sospetti

Se i sospetti sono legittimi, vista la totale assenza di precisi riferimenti all'identikit del presunto compagno di Pamela Prati, può dirsi dello stesso tenore il sentimento di sospetto che gran parte del pubblico ha iniziato a covare nei confronti della sua condotta.

L'ultimo atto della saga si è concluso negli studi di Live - Non è la D'Urso, dove quella che doveva essere la pagina chiarificatrice, su un capitolo di ombre degno di un romanzo noir, si è rivelata l'ennesima scivolata della soubrette verso il precipizio delle critiche.

Pamela Prati ha liquidato le domande di Barbara D'Urso con fare piuttosto piccato, concludendo con una clamorosa uscita di scena che non ha fatto altro che alimentare i dubbi sulla sua storia. Se ne parlerà ancora? Per il momento, il tema è uno dei più ghiotti per le cronache rosa. Ancora più goloso di una favola d'amore a lieto fine.

*immagine in alto: fonte/ Instagram Michelle Hunziker