Incidente a tinte hot a Domenica In, nel corso della puntata del 26 maggio scorso. Protagonista Romina Carrisi, ospite della trasmissione di Mara Venier insieme alla madre in una ospitata davvero frizzante. La bellissima figlia di Al Bano si è tuffata in un ballo sensuale che non ha lasciato molto all'immaginazione degli spettatori. Complice il suo look 'minimal' e birichino, ha mostrato inavvertitamente il lato B in favore di telecamera.

Romina Junior: incidente piccante in tv

La piccola parentesi sexy di Romina Carrisi a Domenica In non è passata inosservata, malgrado sia durata davvero pochissimi istanti. La quarta erede di Al Bano Carrisi e Romina Power ha concesso un fugace brivido caldo al pubblico durante un balletto negli studi di Mara Venier.

La puntata è quella del 26 maggio scorso, che ha visto protagoniste madre e figlia in un effervescente pomeriggio televisivo. Proprio sulle note di un brano latinoamericano, in coppia con uno dei ballerini della trasmissione, Romina Junior ha dato vita a un inaspettato siparietto bollente.

Slip o no? Il dubbio sulle mutandine

L'interrogativo (rimasto senza risposta) è sulle mutandine della bella Romina Junior: c'erano oppure no? La minigonna super ha fatto intravedere le sue sinuose curve, lasciando parzialmente scoperto il lato B.

Slip o no, quel che è certo è che la figlia di Al Bano ha dimostrato, ancora una volta, la sua grande presenza scenica e la sua capacità di mettersi in gioco, offrendo ai telespettatori di Mara Venier il suo lato più giocoso e scanzonato.





Durante l'intervista, la Carrisi ha parlato con ironia di sua madre, facendo qualche battuta divertente sulla prolungata assenza della cantante (tornata da poco in Italia): "Non la vedevo da due mesi e la trovo diversa. Sta molto bene, secondo me si è messa con il fratello di Mark Caltagirone".

*immagine in alto: fonte/Instagram Romina Carrisi, dimensioni modificate