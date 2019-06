Ormai si può dire che manchi solamente uno scatto plateale in cui i due vengono immortalati insieme, magari mano nella mano. Giulia De Lellis e Andrea Iannone si può dire ormai, si stanno frequentando. Dagli indizi iniziali lanciati da Signorini, passando per alcuni scatti rubati proprio mentre la De Lellis si trovava caso strano in Catalunya, al Moto Gp per arrivare alla storia di Instagram di queste ultime ore: dubbi sulla loro frequentazione, non ce ne sono quasi più!

Andrea Iannone e Giulia De Lellis: ancora un’altra conferma

I paparazzi sono ghiotti di scatti rubati e ora che l’estate è praticamente alle porte, sarà molto più facile per loro rincorrere i vip tra giardini segreti, passeggiate notturne e serata a bordo mare. Intanto, nel mirino di questi giorni, restano i due vip più chiacchierati del momento: Giulia De Lellis e Andrea Iannone.

Inizialmente era stato Signorini sul suo settimanale Chi, a lanciare lo scoop parlando di frequentazione tra l’ex di Damante, l’influencer Giulia De Lellis, e l’altro famoso ex di Belén Rodriguez, il motociclista Andrea Iannone. Pizzicati al ristorante prima e al paddock del MotoGp dopo, diventa sempre più difficile per i due mantenere il riserbo sul loro flirt e pare che la voglia di segretezza sia già anche in parte sopita.

Lo scatto: è caccia all’indizio tra i fan

La foto del bacio ancora non c’è ma nonostante questo possono già sentirsi candidati per la “coppia dell’estate 2019“. Però dicevamo, manca solo la foto del bacio. Pare infatti che Giulia De Lellis stia centellinando indizi sempre più curiosi e forti che vanno a rendere via via più concreto e fondato il sospetto. Parliamo in particolare di una storia recentemente apparsa sul profilo Instagram dell’influencer.

Lei si vede perfettamente, col viso volutamente corrucciato per lo scatto, ma quello che si nota con vigore è il braccio di Andrea Iannone sotto di lei, entrambi presumibilmente sul letto. Che si tratti proprio del braccio di Iannone? Il suo viso non si vede dunque ognuno è libero di dubitare ma solo in parte: guardando attentamente il braccio si scorgono dei tatuaggi che, casualmente, sembrano essere proprio quelli di Iannone.

*immagine in alto: Giulia De Lellis. Fonte/Instagram Giulia De Lellis (dimensioni modificate)