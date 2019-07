Lo strascico di ipotesi sulla conduzione del Festival di Sanremo 2020 è inarrestabile: dopo il nome di Diletta Leotta come possibile valletta di Amadeus, spunta quello di una quotatissima Lorella Cuccarini. Secondo quanto lanciato da Diva e Donna, la conduttrice (che ha già incassato il timone de La vita in diretta) potrebbe agguantare le redini della prossima edizione della kermesse. La sua risposta? Servita in favore di pubblico sul suo profilo Instagram.

Lorella Cuccarini in corsa per Sanremo?

Secondo alcuni rumors piuttosto insistenti, Lorella Cuccarini sarebbe in corsa per affiancare Amadeus nella conduzione di Sanremo. Posto che neppure il conduttore è confermato, si tratta comunque di una voce che ha assunto contorni sempre più robusti nel corso delle ultime ore.

Ma non sarebbe la sola: a contendersi il posto ci sarebbero anche Caterina Balivo e Diletta Leotta. Una rosa di tre nomi al femminile che alimenta la curiosità dei rispettivi fan, in attesa di sapere chi la spunterà.

Se fosse confermata, la presenza della Cuccarini contribuirebbe ad allargare il bottino ottenuto nei prossimi palinsesti Rai, dopo la conquista del timone de La vita in diretta (al fianco di Alberto Matano) e delle 4 prime serate estive dello speciale di Linea Verde.

La risposta della conduttrice

A stretto giro di gossip è arrivata la replica della diretta interessata, con una delle sue Instagram Stories che sembra voler bruciare la tappe (e i sogni dei suoi fan).

La Cuccarini ha pubblicato il titolo della notizia che la darebbe come prossima allo sbarco all’Ariston, aggiungendo allo screenshot un commento divertito: “E prossimamente: lo sbarco su Marte“. Un’affermazione, con tanto di risata, che smorza l’entusiasmo intorno all’ipotesi.

Instagram Stories di Lorella Cuccarini

Sarà proprio così oppure è una strategia per mantenere ancora il segreto e rafforzare un eventuale effetto sorpresa? I follower non hanno ancora perso le speranze.

*immagine in alto: fonte/Instagram Lorella Cuccarini, dimensioni modifcate