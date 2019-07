Chissà quanto tempo ci vorrà prima che riusciranno a dimenticarsi… un mese? Diletta Leotta e Matteo Mammì, ad un passo dall’altare, si sono detti addio dopo 4 anni di relazione. Una decisione probabilmente maturata nel tempo. Oggigiorno non c’è afflizione da entrambi le parti: mentre Diletta Leotta viene pizzicata ad Ibiza insieme al pugile Daniele Scardina, l’ex Mammì è già stato beccato in Sardegna insieme alla sua nuova fiamma?

Da Ibiza alla Sardegna: Mammì e Leotta felicemente ex

Proprio così, chiusa una porta si apre un portone con tanto di sabbia, relax, vacanze sole e onde da cavalcare in dolce compagnia. All’indomani dall’annuncio della rottura tra Diletta Leotta e Matteo Mammì, fidanzati per 4 anni, gli occhi vennero puntati soprattutto sulla presentatrice.

A distanza di poco tempo infatti la Leotta è stata pizzicata in quel delle Baleari, precisamente ad Ibiza, in dolce compagnia di un pugile noto nella scena milanese: Daniele Scardina. Passeggiate, serata insieme e poi, qualche giorno fa, il gesto plateale: un bacio a bordo barca che non è scappato ai paparazzi di Chi. Gli stessi che, volati poi in Sardegna, non hanno mancato di fotografare anche l’ex di Diletta Leotta, Matteo Mammì anche lui in compagnia.

Anna Safroncik, la nuova fiamma di Mammì

Mentre Diletta Leotta si gode Ibiza con Daniele Scardina, Matteo Mammì si lascia cullare dal rumore delle onde sarde in compagnia di Anna Safroncik, l’attrice che gli ha già rubato il cuore. A lanciare lo scoop era stato Dagospia e ora i fotografi di Chi testimoniano con fotografie l’unione. Non un chiodo-schiaccia-chiodo: con l’attrice la passione è scoppiata eccome e Mammì non lo nasconde. Mano nella mano sulla spiaggia così come in barca: l’estate prosegue al meglio per la nuova coppia.

*immagine in evidenza: Anna Safroncik e Matteo Mammì paparazzati da Chi. Fonte/Chi