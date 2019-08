Look acqua e sapone e lunghi capelli mossi di un bel biondo miele. Simona Ventura sceglie questo fresco binomio estivo per un post su Instagram che fa incetta di like. Quasi 30mila followers della Super Simo della Rai sembrano apprezzare il nuovo taglio di capelli della conduttrice e il suo aspetto semplice e naturale. “Blonde fierce”, scrive la Ventura: il “biondo feroce” della sua chioma illumina però un sorriso rilassato, che conquista il web.

Una nuova Simona Ventura: merito dell’amore?

I fan si sprecano in commenti positivi. “Molto più bella così e senza trucco, e non è da tutte…”, commenta un utente.

Il selfie domenicale della Ventura nella veranda di un hotel a Castrocaro colleziona cuoricini e reazioni favorevoli dei fan. “Sembri una ragazzina”, scrivono. Ma quale sarà il segreto elisir di giovinezza della conduttrice 54enne? Forse forse… la felicità?

Simona Ventura sembra infatti vivere un’idilliaca relazione sentimentale con il compagno Giovanni Terzi. La storia d’amore tra la presentatrice e il giornalista, nata a fine 2018, è un concentrato di miele e dolcezze, come dimostrano i post di auguri scritti dalla Ventura per il compleanno della sua dolce metà a giugno. “Hai negli occhi quella serenità che solo l’amore può dare”, profetizza un utente su Instagram.

Un nuovo progetto lavorativo per la Ventura

La Ventura ha di che gioire non solo sul piano sentimentale. Si prepara per lei una stagione lavorativa ricca di novità: dopo l’estate Super Simo sarà protagonista della domenica di Rai 2, con un nuovo programma dal nome La Domenica Ventura. L’esplosiva presentatrice, forte della decennale esperienza al timone di Quelli che il calcio, torna in tv con un programma dedicato al mondo del pallone.

Nonostante l’amarezza di Adriana Volpe, la Ventura sbarcherà su Rai 2 nella fascia oraria prima occupata da Mezzogiorno in Famiglia. Il nuovo format della domenica sportiva italiana richiederà impegno ed energie alla Ventura che però, a giudicare dal sorriso, sembra affrontare la nuova sfida con positività.

