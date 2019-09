La situazione in mare è sempre più preoccupante e da non troppe miglia dalla Sicilia continuano ad arrivare richieste di aiuto, implorazioni per un porto che possa permettere lo sbarco. Gli appelli arrivano da 2 fronti principalmente: dalla ong tedesca Mission Lifeline, la nave Eleonore che ha forzato in queste ore il divieto di ingresso, e ancora una volta dalla Mare Jonio, ancora in balìa del mare con 31 migranti a bordo che sono disposti a tutto, anche a morire, pur di mettere fine al loro ondeggiante inferno. Di questi minuti la notizia della confisca della Eleonore nel porto di Pozzallo.

Elenore e Mare Jonio in balìa del decreto di ingresso

Due navi diverse, due ong: sulla Mare Jonio i migranti sono 31, i reduci dei 98 iniziali trovati alla nave al largo della Libia in pieno naufragio; sulla Eleonore i migranti sono 104 e sono in attesa di una risposta e di un porto da 8 giorni. La situazione più allarmante psicologicamente e fisicamente sembra però arrivare dalla Mare Jonio, la nave della Mediterranea Saving Humans che era stata ribattezzata “la nave dei bambini” dato l’alto numero di minorenni presenti a bordo dopo il naufragio.

Ancora 31 migranti sulla Mare Jonio

Ripercorrendo velocemente i principali eventi che hanno coinvolto la Mare Jonio in questa settimana, il 29 agosto scorso dopo la firma e controfirma del divieto di sbarco, transito e sosta della nave in acque territoriali italiane da parte del Viminale, si era deciso per lo sbarco dei 22 bambini a bordo – di età inferiore ai 10 anni – e delle 26 donne di cui 8 incinta.

Di quelle 98 persone salvate al largo della Libia, a bordo della Mare Jonio ne rimangono quindi 31 che versano in condizioni psicofisiche disarmanti.

Oggi le condizioni meteo sono in peggioramento. Che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare avanti così, restare in mezzo al mare mentre si aggravano uno dopo l’altro, fino a scendere in barella? Mentre decidono uno dopo l’altro di smettere di bere e mangiare? — Mediterranea Saving Humans (@RescueMed) September 2, 2019

Condizioni psicofisiche allarmanti

Al di là delle condizioni igieniche, della pregressa violenza subita in Libia che ancora li tramortisce, del continuo sostare in mare senza sapere se ci sarà modo un giorno di toccare terra, anche il meteo gioca la sua carta più brutale.

“Stanotte sulla Mare Jonio il temporale ha terrorizzato i 31 naufraghi ancora a bordo”, scrive la Mediterranea Saving Humans nel proprio comunicato. Giusto nella giornata di ieri erano stati fatti sbarcare altri 3 migranti per le critiche condizioni di salute ma la situazione a bordo è invivibile: “Abbiamo inviato una richiesta di revoca del divieto di ingresso in acque territoriali ai ministri che l’hanno firmato e siamo tornati a chiedere un porto sicuro di sbarco prima possibile, come è nostro diritto, e soprattutto diritto dei naufraghi avere“.

Quinto giorno dal salvataggio. #MareJonio, 13 miglia a largo di Lampedusa.



Stanotte il temporale ha terrorizzato i 31 naufraghi ancora a bordo. Lampi, tuoni e vento forte sono bastati per farli iniziare a tremare.



Nostro comunicato 👇

https://t.co/Oj72YrKcbC — Mediterranea Saving Humans (@RescueMed) September 2, 2019

Sciopero della fame e crisi di panico collettive

Ma alle parole degli attivisti a bordo che chiedono di poter evitare, per umanità, di dover riuscire ad ottenere l’autorizzazione a sbarcare facendoli scendere tutti i barella, si aggiunge in queste ore la reazione estrema dei migranti a bordo, molti dei quali hanno deciso di smettere di bere e di mangiare.

“Alcune persone soccorse – si legge nel comunicato – Hanno smesso di bere e mangiare. Ieri si è dovuta imbarcare e rimanere a bordo una psichiatra per dare tutta l’assistenza possibile“. E il futuro è quanto mai incerto: alle condizioni precarie si aggiungerà nelle prossime ore un nuovo peggioramento meteorologico che tornerà a tormentare l’animo delle persone a bordo che già nella notte innanzi a fulmini, tuoni e forti raffiche di vento hanno reagito con una collettiva crisi di panico.

Mentre le condizioni del mare risvegliano il terrore a ogni onda un poco più grande della precedente?

Fino a quando? Che cosa dobbiamo aspettare? Che qualcuno compia un gesto irreparabile? Quanto dobbiamo aspettare, prima di vedere riconosciuti i diritti umani? — Mediterranea Saving Humans (@RescueMed) September 2, 2019

In questi ultimi momenti anche l’ultimo appello degli attivisti a bordo della Mare Jonio: “Queste donne e questi uomini devono scendere a terra. Non possono più aspettare. Non possiamo più aspettare. Basta. #Fateliscendere“.

Quinto giorno dal salvataggio. #MareJonio, 13 miglia a largo di Lampedusa.



Stanotte il temporale ha terrorizzato i 31 naufraghi ancora a bordo. Lampi, tuoni e vento forte sono bastati per farli iniziare a tremare.



Nostro comunicato 👇

https://t.co/Oj72YrKcbC — Mediterranea Saving Humans (@RescueMed) September 2, 2019

Eleonore: dichiara stato di emergenza e viola il divieto

E mentre sulla Mare Jonio le condizioni sono al limite, la nave Eleonore della ong Mission Lifeline che già aveva visto negata l’autorizzazione ad entrare nelle acque territoriali, forza il divieto di ingresso. La nave in questione, a bordo della quale si trovano 109 migranti recuperati da un gommone in avaria a 43 miglia da Al-Khoms, aveva già chiesto sia all’Italia che a Malta la disponibilità per un porto sicuro senza ricevere risposta positiva.

“Dopo 8 giorni in attesa di un porto sicuro, dopo innumerevoli tentativi di convincere gli Stati a prendere cura di 104 persone, oggi ha deciso il tempo – scrive così Claus Peter Reisch, comandante della Elenonore, su Twitter – A causa della situazione pericolosa per la vita delle persone a bordo, ho dovuto dichiarare lo stato di emergenza“.

Es ist gut zu wissen, dass die Menschen in Italien auf der Seite des internationalen Rechts stehen! https://t.co/qa1j4595Xd — Claus-Peter Reisch (@ClausReisch) September 2, 2019

Sale la Guardia di Finanza, nave confiscata a Pozzallo

Al momento la Eleonore è arrivata nel porto di Pozzallo dove già era arrivata Cassiopea, nave della Marina Militare, con a bordo 29 persone che si trovavano a bordo di un motoscafo intercettato al largo di Lampedusa. Una manovra quella di Claus Peter Reisch che ricalca quella di Carola Rackete, anche lei spintasi oltre i limiti imposti dal Viminale.

Come si rinviene, la Guardia di Finanze sembra abbia tempestivamente bloccato la Eleonore quando si trovava a circa 4 miglia da Pozzallo. Contestato la violazione del divieto di ingresso, la nave è stata sottoposta dapprima a sequestro amministrativo cautelare sin quando la Eleonora non ha attraccato nel porto siciliano. La nave è stata poi in questi momenti confiscata.

Die Behörden kommen jetzt an Bord. — Claus-Peter Reisch (@ClausReisch) September 2, 2019

Ihr Lieben! Das Schiff wird jetzt beschlagnahmt. Beteiligt Euch am Kauf eines neuen Schiffes: https://t.co/ZJm3nrsCUc

Euer CPR pic.twitter.com/u0MaPvO56C — Claus-Peter Reisch (@ClausReisch) September 2, 2019

Matteo Salvini rilancia: “Leggi e confini vanno rispettati“

Intanto Matteo Salvini, ministro dell’Interno uscente e da sempre volto del decreto sicurezza-bis che ora impedisce alle ong di entrare in acque territoriali, si sfoga sugli eventi su Twitter: “Leggi e confini vanno rispettati. Se qualcuno pensa di fregarsene – scrive Salvini in riferimento ai fatti della Eleonore – Senza conseguenze, ha sbagliato di grosso e ha sbagliato ministro: faccio e farò di tutto per difendere l’Italia“.