In un’intervista di questi giorni, Amadeus ha confessato una cosa mai detta prima. Il presentatore soffre di un problema agli occhi, il daltonismo, che non gli permette di distinguere i colori. Durante la chiacchierata, ha parlato anche dei progetti lavorativi passati e futuri.

Amadeus e la rivelazione sul daltonismo

Il settimanale Di Più Tv ha pubblicato un’intervista fatta ad Amadeus, durante la quale l’amatissimo presentatore Rai ha svelato un segreto: “In televisione indosso sempre abiti blu perché non posso distinguere i colori“. Il conduttore ha continuato dicendo: “Ho solo camicie nere e bianche: sono questi i colori che riconosco e per me sono una sicurezza“.

E ha concluso: “Così sono sicuro di non sbagliare gli abbinamenti“. Di daltonismo, un’anomalia nella percezione dei colori, soffre una persona su 20. Sul Corriere della Sera si leggono le parole del professore Paolo Nucci, direttore della clinica oculistica dell’Università di Milano presso l’Ospedale San Giuseppe: “Il daltonismo non è una malattia ma una condizione genetica legata al cromosoma X“. Nucci ha inoltre spiegato: “Non esiste una cura, ma con lenti colorate si possono agevolare i contrasti di colore“.

Il Festival di Sanremo 2020

Dopo la confessione, Amadeus è tornato a parlare del Festival di Sanremo 2020, di cui è il nuovo direttore artistico.

Nei giorni scorsi aveva confessato di desiderare al suo fianco sul palco dell’Ariston Monica Bellucci, che ha risposto alla proposta del presentatore da Venezia. Adesso, invece, il conduttore ha raccontato di cosa si sta occupando in questi giorni: “Mi sto dedicando al regolamento e alla scelta dei brani in gara“. Non ha anticipato molto ma ha chiarito: “È ancora presto per dire come sarà il mio festival: posso dire solamente di essere molto contento che la Rai mi abbia scelto per condurlo“. D’altronde, Amadeus desiderava da tanto la conduzione del Festival: “Sognavo di salire sul palco dell’Ariston come padrone di casa da quando ero bambino!

“.

Progetti lavorati passati

La scorsa edizione de I Soliti Ignoti si era conclusa con un successo straordinario di ascolti, e ora Amadeus si prepara alla prossima stagione, che inizierà il 16 settembre. Il presentatore non tornerà invece a condurre Stasera tutto è possibile, al suo posto Stefano De Martino. Sul programma Amadeus ha detto: “Mi dispiace averlo lasciato, ma l’ho fatto perché credo di aver dato tutto ciò che potevo dare“. Anche su Ora o mai più, altra trasmissione che ha avuto un grandissimo successo, si è pronunciato Amadeus: “Credo e spero che si rifarà“. Gli è molto piaciuta e ha ammesso: “Le prime due edizioni sono andate molto bene, perciò mi piacerebbe condurre anche la terza“.