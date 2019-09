Credevate davvero che Barbara d’Urso sarebbe tornata in scena propinando la solita solfa? Sbagliato, anzi, sbagliatissimo: la conduttrice sa rinnovarsi di giorno in giorno e soprattutto, sa ascoltare le richieste che le arrivano fuori dagli studi. Proprio per questo Barbarella ha deciso di tirare a lustro la sua domenica mettendosi ancora una volta alla prova con 2 novità spumeggianti.

Torna la domenica della d’Urso

Torna Domenica Live e torna, a grande richiesta, Live – Non è la d’Urso: Barbarella è pronta a fare il pieno di ascolti con una nuova stagione avendo in testa un obiettivo preciso: superarsi ed essere insuperabile.

Se durante l’estate la conduttrice ha avuto modo di rilassarsi e dedicarsi attenzioni e cure dopo il tour de force della passata stagione, la d’Urso certo non ha abbandonato il copione e anzi, prendendo spunto dalle numerose lettere che le vengono scritte, ha colto l’occasione per ripensare i suoi programmi, rinnovandoli, arricchendoli.

Live – Non è la d’Urso: la novità si chiama DNA

Barbarella nazionale è già tornata sul piccolo schermo con Pomeriggio Cinque dove ha voluto rivedere in toto lo studio, le luci, gli effetti scenici. Il vero debutto però avrà luogo domenica 15 settembre: per problemi relativi, anche in questo caso, ai work in progress dello studio, Barbara d’Urso ha dovuto rimandare in avanti la prima di Domenica Live.

Diversa invece la situazione per Live – Non è la d’Urso che domenica sera si impossesserà degli spettatori trattenendoli incollati allo schermo con delle novità.

La rubrica alla ricerca dei genitori biologici

Su tutte, parliamo di una nuova rubrica che entrerà a far parte proprio di Live – Non è la d’Urso: sulla scia del successo e della felicità data dal ricongiungimento tra Paola Caruso e la sua madre biologica, Barbara d’Urso ha deciso di dare spazio e voce ai numerosi fan che hanno vissuto e vivono una situazione simile, concedendo loro uno spazio volto proprio alla ricerca dei genitori biologici.

La rubrica si chiamerà DNA e come Barbara d’Urso ha voluto spiegare a Tv Sorrisi e Canzoni: “Abbiamo ricevuto tante richieste di aiuto da parte di ragazze adottate che vorrebbero conoscere la propria madre biologica […] Metteremo a loro disposizione i massimi esperti di DNA e il supporto di Paola e sua madre“.

Novità anche a Domenica Live: arriva Alive

Tornando invece a Domenica Live, che tornerà in scena con un piccolo posticipo il 22 settembre prossimo, anche in questo caso Barbarella ha pensato a tutto e ad una novità: per la precisione, un torneo. “Lanceremo ‘Domenica Alive’ – racconta la d’Urso a Tv Sorrisi e Canzoni – Una sorta di torneo in cui alcuni personaggi famosi reinterpreteranno in maniera originale e autoironica videoclip musicali e musical, come ho fatto io nella sigla finale del ‘Grande Fratello’ con Freddie Mercury e le Spice Girls“. Inutili i periodi ipotetici, è certo che sarà un successo!