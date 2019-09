Nessuna “mossa furbetta”, parola di Barbara d’Urso. In molti hanno visto del marcio dietro la “decisione” di spostare in avanti la fascia oraria di messa in onda di Domenica Live, facendola quasi coincidere con la fine di Domenica In, in onda sulla concorrente Rai. Barbara però fa chiarezza in merito e intervistata da Il Corriere della Sera, esprime il suo annuale desiderio che riguarda niente meno che Giuseppe Conte.

Domenica Live, d’Urso in pista senza strategia

Nessuna strategia dietro la decisione di posticipare l’orario di Domenica Live che avrà inizio il prossimo 22 settembre a causa di qualche intoppo nell’allestimento dello studio.

Barbara d’Urso non gioca sporco e intervistata da Il Corriere della Sera spiega cosa si agita dietro la decisione: “Andando in onda lo stesso giorno – chiosa la d’Urso facendo riferimento alla Domenica In di Mara Venier – Anche in prima time, ho chiesto che la domenica avesse la stessa fascia oraria di Pomeriggio Cinque, volendo evitare che la gente abbia la nausea nel vedermi ogni giorno in tv. Se avessi chiesto o chiedessi anche adesso di iniziare prima, a Mediaset sarebbero ben felici visto che ci hanno provato“.

Sul trasferimento di Live: “Il giorno più difficile“

Non astuzia ma amor proprio e del suo pubblico che potrebbe rimanere straniato dal vederla continuamente in diretta alla luce del suo doppio appuntamento domenicale.

Da quest’anno infatti, Live – Non è la d’Urso andrà in onda la domenica sera e non più dì mercoledì. Una scelta anche questa pensata in termini puramente interni a Mediaset che non contemplano la concorrenza.

Obiettivo 12% di share

“L’editore sceglie sempre per me il giorno più difficile e infatti la Rai appena lo ha saputo ha immediatamente programmato la serie su Montalbano“. Come dicevamo, non sarà facile superarsi per Barbara che è riuscita con la passata edizione a riscuotere un successo stellare.

“Ripetere gli ascolti pazzeschi della prima stagione sarà impossibile, ma ci è stato chiesto un obiettivo di share del 12%, ottimo per una produzione a basso costo e in palinsesto per tanti mesi. Imparagonabile con le grandi produzioni da poche puntate“, conclude la d’Urso.

DNA, la rubrica di Live

A proposito c’è da dire che Barbara tornerà in scena con uno spettacolo da acquolina in bocca: arriva quest’anno, proprio a Live – Non è la d’Urso, la nuovissima rubrica DNA, uno spazio in cui i figli potranno andare alla ricerca dei propri genitori biologici. Tornando a Mara Venier e alla presunta strategia per non scontrarsi con lei direttamente, sempre Barbara d’Urso: “Mi fa piacere spiegarmi una volta per tutte. Io e Mara non abbiamo mai litigato, siamo 2 donne mature e intelligenti e quello che è uscito è tutto montato ad arte“.

Il desiderio di Carmelita: Giuseppe Conte

Ovviamente Barbara ha dei sogni che per certi versi si equivalgono ai “sogni” della concorrenza. Come Matano a La Vita in Diretta auspica di avere modo un giorno di poter ospitare Sergio Mattarella; così Barbara d’Urso spera di avere modo di avere nel suo salottino il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Una buona memoria sicuramente si accorgerà che proprio Conte sembra essere uno degli unici politici che ancora non è passato al vaglio della d’Urso. Impresa ostica ma che per la d’Urso non è impossibile.