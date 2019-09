Colpo grosso per la prima puntata di Non è L’Arena su La7. Il programma condotto da Massimo Giletti inizierà domenica 22 settembre. Il presentatore, che ha in serbo tante novità, ha pensato di puntare su Pamela Prati come primo ospite per iniziare la stagione alla grande.

L’indiscrezione su Pamela Prati a Non è L’Arena

Sembra proprio che Massimo Giletti voglia sfidare i programmi della domenica, tornando in grande spolvero con un’ospite d’eccezione. Gira voce, infatti, che la prima puntata di Non è L’Arena, il 22 settembre, si aprirà con Pamela Prati. O, meglio ancora, con Paola Pireddu, come ha chiesto di essere chiamata la soubrette.

A lanciare l’indiscrezione sulla partecipazione della showgirl è stato Dagospia. Il programma, che è arrivato alla sua terza stagione, tratterà sempre di temi legati all’attualità. E cosa c’è di più attuale del Prati Gate, del quale, per la verità, non si sente parlare da un po’? L’approccio dell’intervista, stando a quanto scrive Dagospia, sarà di tipo giornalistico. La Prati racconterà la sua versione dei fatti sulle finte nozze con Mark Caltagirone.

Il ritorno della showgirl sul piccolo schermo

Dalle notizie che si sono susseguite per tutta l’estate, è chiaro che Pamela Prati sia alla ricerca di un ingaggio.

All’inizio di luglio si era parlato di una sua partecipazione come ballerina ad Amici Vip. Sembra, però, che l’occasione sia sfumata. Successivamente, nei giorni scorsi, era stato Verissimo a volerla nei propri studi. A fare cambiare idea agli autori del programma e a Silvia Toffanin sarebbe stata la richiesta esorbitante della Prati. Dunque, per il giornale di Roberto D’Agostino non c’è dubbio che la showgirl sarà ospite di Massimo Giletti. Oltre al tema delle nozze con Caltagirone, dovrebbe parlare anche del rapporto con le ex agenti Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo.

Che fine hanno fatto le agenti?

A tal proposito, che fine hanno fatto le altre due donne protagoniste del Prati Gate?

Eliana Michelazzo l’avevamo lasciata a luglio, disperata perché senza soldi e senza lavoro. Durante il resto dell’estate si è data da fare, concedendo interviste a diverse testate, ha annunciato l’uscita di un libro e di un film sulla vicenda. Infine, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha sponsorizzato diversi prodotti sui social e ha presenziato a molte serate in discoteca.

Per quanto riguarda Pamela Perricciolo, Dagospia riporta che la donna è tornata attiva sui social. Anche lei si è concessa qualche serata in discoteca, ma la cosa più sorprendente è che ha rilanciato il suo lavoro. Sulla sua agenzia Dreaming Management, Donna Pamela ha scritto su Instagram: “Felice dei contratti che abbiamo chiuso in questo periodo. Avanti tutta“. Entrambe le donne sono state ospiti della prima puntata di Live Non è la D’Urso ma non vi è stato alcun confronto tra le due. Chissà se la Prati svelerà qualcosa in più durante il programma di Giletti, di certo l’affaire va avanti.