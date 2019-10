Il commovente ricordo di Nadia Toffa, che ha aperto la prima puntata de Le Iene dell’1 ottobre, ha emozionato tutta l’Italia. Accanto alla commozione, però, un altro sentimento: quello di sdegno da parte del pubblico a casa verso alcuni personaggi che non erano presenti all’omaggio. Ilary Blasi, Teo Mammucari e Miriam Leone sono stati duramente attaccati sui social network. Le loro motivazioni sull’assenza non convincono i telespettatori.

Grande assente Ilary Blasi

L’assenza di Ilary Blasi durante la prima puntata della nuova stagione de Le Iene non è passata inosservata. La conduttrice è stata vittima di duri attacchi sui social network per non aver preso parte all’omaggio organizzato in memoria di Nadia Toffa.

La Blasi figurava nel video promo della trasmissione ma in studio non c’era. Il pubblico ha prestato molta attenzione, soprattutto dopo la sua assenza anche al funerale della Iena scomparsa lo scorso 13 agosto. A tal proposito, un utente le ha scritto su Instagram: “Al funerale di Nadia non c’eri, ieri alla prima puntata de Le Iene lo stesso, che altra scusa hai?“. E ancora, qualcun altro ha voluto rimarcare: “E alla camera ardente no, e al funerale no, e alla prima puntata no. Insomma, alla fine la grande assente sei sempre te“.

La motivazione che non convince

Come riportano diversi quotidiani, dalle sue stories di Instagram, adesso non più visibili, si capisce che la Blasi non avrebbe potuto partecipare alla puntata per impegni di lavoro. La presentatrice si trova, infatti, a Londra per il programma Euro Games. Una motivazione che, però, non ha convinto gli utenti che sul social network le hanno scritto tra i commenti: “Era a Londra a vedere la partita col marito. Basta vedere le storie di Totti. Il dovere andava fatto e doveva essere presente… vergogna!“. Il marito Francesco Totti è stato avvistato sugli spalti dello stadio per assistere alla partita Tottenham–Bayern Monaco.

Altri utenti, invece, hanno commentato in maniera più sommessa scrivendo: “Capisco che se si hanno impegni sia difficile muoversi.. Ma si poteva ovviare con un filmato o collegamento Skype… Mah.. Sinceramente non capisco la mancanza di ieri sera“.

Teo Mammucari e Miriam Leone

Anche l’assenza di Teo Mammucari e Miriam Leone è stata notata dai telespettatori e dagli avventori del social network fotografico. Di fatti il web si è scagliato duramente anche contro di loro. Mammucari, come la Blasi, era presente nel filmato introduttivo, ma in studio non è comparso. Sembra che il presentatore sia impegnato con le registrazioni della nuova edizione di Tú sí que vales. Miriam Leone, invece, ha fatto sapere tramite le sue stories di trovarsi su un set “a km di distanza“. L’attrice ha scritto di non aver potuto partecipare a questo saluto “che dimostra quanto amore hai seminato nella tua vita“. Infine ha aggiunto: “Anche io, da qui, ti penso e ti abbraccio. Sarai sempre nei nostri cuori“.