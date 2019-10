Ultimi ritocchi per Tú sí que vales, il talent show in onda su Canale 5, e si parte. La sesta edizione del programma inizierà a fine ottobre e sarà trasmessa in prima serata. Molte conferme riguardo il cast ma anche qualche cambiamento.

La data di inizio di Tú sí que vales

Tú sí que vales, il programma in cui chiunque abbia talento può esibirsi e aspirare alla sfida finale, va in onda in Italia dal 2014 su Canale 5. Il talent show è basato sull’omonima trasmissione spagnola trasmessa su Telecinco tra il 2008 e il 2013. Sulla data di inizio di questa sesta stagione non vi è stata ancora alcuna comunicazione ufficiale ma SuperGuidaTv l’ha svelata in anteprima.

Il 19 ottobre dovrebbe partire. Sulla pagina Facebook del programma l’ultimo post risale al 2 ottobre e si legge: “Hai un talento unico e non vedi l’ora di mostrarlo a tutti?“. E ancora: “Non perderti la prossima data dei CASTING: 18 ottobre a Roma! Iscriviti SUBITO“.

La nuova “capo popolo”

All’inizio di luglio era solo un’indiscrezione quella che circolava riguardo Iva Zanicchi. Poi è arrivata la conferma dell’addio a Tú sí que vales della “capo popolo” che sarà impegnatissima con diversi programmi sulle reti Mediaset.

Così è iniziato il toto nomi per chi l’avrebbe sostituita, i due più probabili erano Diana Del Bufalo e Sabrina Ferilli. Alla fine, una grande amica di Maria De Filippi ha accettato l’incarico di rappresentare il popolo: si tratta, appunto, di Sabrina Ferilli. Già durante il serale di Amici, l’attrice aveva inscenato dei simpatici siparietti e, probabilmente, non deluderà il pubblico nemmeno in questo ruolo.

Cambiamenti in vista

SuperGuidaTv ha svelato un altro particolare, non ancora noto. Ovvero che Tú sí que vales dovrebbe andare in onda il sabato in prima serata, spazio occupato attualmente da Amici Celebrities. La quarta puntata dello spin-off del noto talent ideato e condotto da Maria De Filippi sarebbe già stato spostato al mercoledì in vista della partita dell’Italia che la prossima settimana disputerà con la Grecia le qualificazione per gli Europei 2020.

Dunque, potrebbe non essere un cambio provvisorio ma definitivo, ma per avere più certezze bisognerà attendere.

Giuria e presentatori confermati

Per quanto riguarda i componenti della giuria nessun cambiamento in vista, sono stati riconfermati Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Gerry Scotti e Teo Mammucari. Anche il trio dei presentatori rimarrà lo stesso: Alessio Sakara, Martín Castrogiovanni e Belén Rodríguez. La bella showgirl argentina, però, non sarà presente alla prima puntata dal momento che poco prima delle registrazioni avrebbe avuto un piccolo malore.

Immagine in evidenza: I presentatori di Tú sí que vales, Martín Castrogiovanni, Belén Rodríguez e Alessio Sakara. Fonte: Tú sí que vales/Facebook