Dopo il coming-out durante l’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi, la seconda finalista rocker tanto amata, Giordana Angi, svela al pubblico di avere una relazione. La Angi, in un’intervista rilasciata a Novella 2000, confessa infatti di essere innamorata lasciando però un alone di mistero intorno alla sua nuova fidanzata.

Giordana Angi e il difficile passato

All’inizio dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi, Giordana Angi aveva fatto coming-out confessando di essere omosessuale senza però entrare nei particolari della sua sfera privata. La sua storia, travagliata e burrascosa, era stata raccontata da sua madre Sophie in un’intervista rilasciata al settimanale DiPiù.

Giordana infatti ha alle sue spalle un passato turbolento, caratterizzato da disturbi alimentari e da un rapporto difficile con i genitori ( in particolare il presunto abbandono da parte del padre) e questo si rintracciava spesso in alcune sue canzoni dell’epoca, dai testi duri e densi di dolore. Ora Giordana, durante la sua strada verso il successo, confessa di avere una nuova relazione.

Il mistero attorno alla nuova fidanzata

Ad oggi sembra che Giordana stia attraversando un periodo felice tra il successo e la sua nuova fidanzata cui però la cantante dichiara di non voler svelare il nome. L’unica cosa che sappiamo è che quest’ultima non è una persona conosciuta e non appartiene al mondo dello spettacolo.

Neanche dai suoi profili social è possibile intuire nulla, dedicati perlopiù alla sua vita professionale e poco alla sua vita privata. Sempre la Angi ha poi dichiarato in ogni caso di esserne innamorata e per ora preferisce proteggere il suo nuovo amore in nome della discrezione e della privacy.



Coach ad Amici Celebrities ed un nuovo album

Giordana Angi ha di recente debuttato come coach al fianco di Alberto Urso nell’edizione di Amici Celebrities, andato in onda da settembre su Canale 5, e ha lanciato il suo nuovo album Voglio essere tua l’11 ottobre scorso, grazie al quale è salita in testa alle classifiche.