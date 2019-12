Il prossimo Festival di Sanremo, condotto per la prima volta da Amadeus, si avvicina sempre di più e da poco sono stati resi noti i prezzi dei biglietti per entrare all’Ariston ed assistere alla gara canora. I prezzi sono rimasti invariati rispetto all’anno scorso ma rimangono comunque cifre molto alte.

Tutti i prezzi dei biglietti per l’Ariston

Un singolo posto in platea costa 180 € per una serata tra le prime 4 del Festival. La serata finale raggiungerà invece i 660 € a testa. L’abbonamento per le 5 serate in platea viene in tutto 1290 €.

Per chi fosse interessato ad una opzione più economica, il posto singolo in galleria costa 100 € a serata e 320 € per la finale. L’abbonamento invece sarà di 672 €.

Il biglietto è nominativo, quindi all’ingresso verrà verificato insieme ad un documento d’identità. Ulteriori informazioni si possono trovare sul sito ufficiale del Festival.

L’annuncio delle Nuove proposte e i primi ospiti internazionali

Se nella serata del 19 dicembre sono stati resi noti i protagonisti della sezione Nuove proposte in gara al Festival 2020, si attende ancora l’annuncio dei concorrenti Big, che sarà formalizzato il 6 gennaio durante una puntata speciale de I soliti ignoti.

Amadeus, anche direttore artistico oltre che conduttore, ha già annunciato che questi saranno 22 e non 20 come nelle passate edizioni.

La gara tra Big e Nuove proposte sarà quindi nuovamente divisa dopo la vittoria di Mahmood dell’anno scorso che si era presentato tra i Giovani. Tutti i Big arriveranno in finale, infatti solo nella sezione Nuove proposte avverranno eliminazioni.

Se sono ancora incerti i nomi delle vallette che accompagneranno Amadeus, è invece confermata la presenza di Tiziano Ferro per tutte e 5 le serate della gara.

Lewis Capaldi è il primo ospite internazionale confermato per Sanremo 2020. Infatti a differenza dell’edizione di Baglioni, che aveva preferito ospiti italiani, Amadeus ha voluto un ritorno delle star internazionali come ospiti, puntando su grandi nomi del momento.