Il 2020 è appena iniziato, ma qualcuno ha già la certezza che sarà un anno all’insegna dell’amore e di dolci arrivi. Sono tantissime le vip, italiane ed internazionali, che in questo nuovo decennio si preparano a diventare mamme, non solo per la prima volta.

Le mamme italiane: la prima volta di Lodovica Comello

Nella notte di Capodanno, qualche vip sapeva esattamente cosa portarsi dietro dal 2019 appena terminato. Le gravidanza iniziate dall’estate appena passata, infatti, regaleranno per il 2020 l’arrivo di un figlio, tra proclami e post pubblici per festeggiare il lieto evento.



Tra le vip di casa nostra nei mesi scorsi aveva fatto molto piacere la notizia della prima gravidanza di Lodovica Comello. L’attrice, cantante e conduttrice ha infatti annunciato tramite i social di aspettare un maschietto assieme al produttore argentino Thomas Goldschmidt. Facendo due rapidi calcoli, l’arrivo del primogenito per la Comello, che quest’anno festeggerà 30 anni, è da attendersi per l’inizio dell’estate.

Costanza Caracciolo e il secondo figlio di Bobo Vieri

Ancora più recente è la notizia della nuova gravidanza di Costanza Caracciolo, compagna dell’ex calciatore Bobo Vieri. Per la coppia si tratterà della seconda femmina, dopo aver avuto la piccola Stella a novembre del 2018.

Sebbene la notizia sia stata diffusa solo un mese fa, la Caracciolo è già al sesto mese di gravidanza. La scelta di non condividere prima la notizia è stata dettata dai timori dati da una passata gravidanza finita male.

Questa volta sembra andare tutto di nuovo bene e così la coppia può impostare il countdown per l’inizio della primavera, quando in casa Vieri si potrà appendere un nuovo fiocco rosa.

Le altre vip in dolce attesa di casa nostra

Oltre alle sopracitate, il 2020 sarà un anno all’insegna di pannolini, notti insonni e tanto amore anche per altri volti noti dello spettacolo.

Tra queste ci sono l’ex tronista di Uomini e Donne Beatrice Valli, in attesa del terzo figlio, il secondo assieme a Marco Fantini. Sempre proveniente dal programma della De Filippi, anche Clarissa Marchese è pronta a diventare mamma: l’arrivo del nascituro è previsto per marzo. In quota mamme anche Clio Zammatteo, alias Clio Make Up, che ha rivelato di essere incinta di una seconda femmina.

Tra i neo papà del 2020 invece va segnalato l’attore Luca Argentero, felice con la compagna Cristina Martino.

Tra le mamme del 2020 anche star internazionali

In questo giro tra le gravidanze più attese nel corso dell’anno appena iniziato, è impossibile non ricordare anche alcune bellezze e personalità del mondo della moda, del cinema e molto altro.

Diventerà di nuovo mamma la super modella Bar Refaeli: un vero tour de force in sala parto, considerando che le altre 2 figlie avute finora hanno rispettivamente 2 e 1 anno. Le passerelle della moda sono pronte a dare il benvenuto anche al primo figlio di Ashley Graham: la bellissima modella curvy sta per diventare per la prima volta mamma assieme al regista Justin Ervin.

Gli ultimi 2 nomi sul taccuino delle “presto mamme” di cui sicuramente sentiremo parlare quest’anno sono Anne Hathaway e Milla Jovovich. Entrambe le donne sono in dolce attesa, ma con spiacevoli avvenimenti lungo il percorso: l’attrice premio Oscar ha già un figlio, ma ha dovuto fare i conti con problemi di infertilità; la seconda, invece, sta per avere il terzo figlio, dopo un aborto subito nel 2017.

Volete un ultimissimo nome? Nel 2020 è pronto a diventare papà uno dei sex symbol dei decenni passati, il 70enne Richard Gere. Si tratta del secondo figlio avuto a stretto giro di posta con Alejandra Silvia, dopo quello avuto nel febbraio del 2019.