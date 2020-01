Iniziano ad esserci i primi cedimenti all’interno della casa del Grande Fratello Vip nonostante sia trascorsa appena una settimana dall’inizio del reality. Eppure un concorrente in particolare sembra già risentire della pressione costante dei riflettori puntati contro.

Grande Fratello Vip: inizia a sentirsi la pressione

Una settimana all’insegna dell’allegria all’interno della casa del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini ma pare che già qualche lacrima sia scesa rigando il volto di una concorrente apparsa già particolarmente provata. Si tratterebbe nella fattispecie di Antonella Elia. La concorrente del Grande Fratello Vip avrebbe già dato accenno a qualche cedimento, qualche attimo di tentennante sofferenza all’interno della casa.

Antonella Elia in lacrime: lo sfogo

Ad accorgersi del suo malumore e dei suoi occhi tristi e cupi sarebbe stata un’altra concorrente, Fernanda Lessa. Osservando il volto cupo della Elia, la Lessa le avrebbe chiesto se le fosse andato di scambiare qualche chiacchiera con lei, un momento intimo e privato per sfogare qualche fugace pensiero. È bastato poco, una semplice apertura amica, per far crollare la Elia che si sarebbe mostrata già velatamente insofferente nei confronti della “detenzione forzata” all’interno della casa più spiata d’Italia.

“Ho paura di stare qui – ha confessa la Elia alla Lessa – Sei sempre osservato, c’è sempre rumore“. Un po’ troppo presto forse per avere già questi pensieri in vista delle numerose settimane che potrebbero aspettarla all’interno della casa?

Doppia espulsione in vista?

Intanto, sempre all’interno della casa, inizia a farsi movimentata la dinamiche e già si parla di una presunta doppia espulsione. Una prima potrebbe riguardare il gieffino-di-ritorno, Salvo, per le frasi pronunciate contro una concorrente. Una seconda invece, potrebbe riguarda Antonio Zequila cui il web imputa in queste ore una presunta bestemmia pronunciata in diretta.

E ancora, meno di rilievo però, alcune indiscrezioni che sembrano cadere all’improvviso a terra come un fulmine a ciel sereno e riguarderebbero una presunta figlia di Pasquale Laricchia cui nessuno conosce l’esistenza.