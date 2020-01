La nuova puntata del Grande Fratello Vip inizia con gli scontri all’interno della Casa tra le personalità femminili. I caratteri forti si stanno scontrando: Rita Rusic è ai ferri corti con Adriana Volpe, in rotta anche da Antonella Elia che ha accusato di essere una falsa. Al centro la nomination di Rita Rusic, con l’ex moglie di Vittorio Cecchi Gori che dichiara di essere finita al centro di una lite di cui non ha colpe.

Adriana Volpe vs Rita Rusic: la Casa si schiera

Nella Casa va in scena lo scontro tra Rita Rusic e Adriana Volpe, “le due femmine alpha di questa edizione“, come le chiama Alfonso Signorini.

Adriana Volpe ha ammesso di aver nominato Rita, che non ha apprezzato le imbeccate della conduttrice: “La maestrina a me non piace, la maestra falla con Magalli e non con me“.

Addirittura Antonella ha dichiarato di essere stata spinta da Adriana a fare pace con Fernanda e per questo non ha potuto nominarla. L’attrice ha confessato di sentirsi un po’ manipolata dalla Volpe.

Volpe vuole portare pace nella Casa

Volpe chiarisce con Signorini : “Io non ho convinto proprio nessuno.

Antonella e Fernanda non si parlano, quando due persone litigano fa televisione, ma invece cercare di far pace è meno televisivo. Io ho semplicemente fatto ricordare che c’era stato un momento di grande armonia“.

Antonella Elia però non ci sta e accusa la conduttrice di voler passare per la santarellina. L’attrice si scontra anche con l’opinionista Pupo, che ha chiesto alle concorrenti di evitare di gettarsi fango addosso per sembrare “vere”.

Rita Rusic si difende dal supposto odio della Volpe: “Con Adriana non ho mai litigato, fino a quando non è partita questa cosa contro di me.

Io sono una persona molto tranquilla, non litigo“.

Leggi anche:

Pupo sul Grande Fratello Vip: “Da concorrente? Impensabile”

Grande Fratello Vip: frasi shock di Zequila e Cucuzza contro Patrick